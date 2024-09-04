2024-09-04 09:01:59 Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’
Turktime yazarı Talat Atilla “Özgür Özel'in takip edilerek özel hayatına yönelik yapılan çekimi onaylamıyorum ama Özel'in bu sözlerini duyunca, sizi birkaç ay öncesine, kamuoyunun bilmediği bir anektoda götürmek istedim. Çünkü bu anlatacağım özel değil, kamusal bir durum.” Diyerek Özgür Özel'in yayında 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim!' sözünün sansürlendiğini iddia etti. İşte yazının ilgili bölümleri…