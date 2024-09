Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

İkincisi; belki de halktan bir şey gizlememek adına "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim!" demiş olabilir. Bu yönüyle bir parça anlaşılır tarafı olsa da finalde içki sağlığa zararlı olduğu için izleyen ve dinleyenler için iyi bir örnek olmazdı. Üçüncüsü; ana muhalefet liderinden nerede, ne zaman, ne konuşacağı konusunda tedbirli ve tecrübeli olması beklenilir. Üstelik Özel'in ben dâhil iyi bir belagati olduğuna inanan geniş bir kesim varken, bu sözler neden söylendi acaba? Arada sırada da değil, her akşam içtiğini söylüyor üstelik. Sana ne diyenleriniz de çıkabilir. Elbette ki kişisel olarak bana ne ama... Bu satırların yazarı her hangi bir yerde içki içen Özgür Özel'le ilgili konuşmuyor. Kamuya açık "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim!" sözlerinin kamuyu ilgilendiren kısmını yazıyorum. Gazeteci, kamuoyu adına tanıklık yapan bir soruşturmacıdır.