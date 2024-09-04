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Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

2024-09-04 09:01:59
Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Turktime yazarı Talat Atilla “Özgür Özel'in takip edilerek özel hayatına yönelik yapılan çekimi onaylamıyorum ama Özel'in bu sözlerini duyunca, sizi birkaç ay öncesine, kamuoyunun bilmediği bir anektoda götürmek istedim. Çünkü bu anlatacağım özel değil, kamusal bir durum.” Diyerek Özgür Özel'in yayında 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim!' sözünün sansürlendiğini iddia etti. İşte yazının ilgili bölümleri…

1
#1
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Dün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili restoran' paylaşımı yapmasına tepki göstererek, "Biri karşıdan video çekmiş. Özgür Özel içkili restoranda 'bilmem ne yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble rakı da içtim. Ben içki içtiğimi gizlemem." dedi. Özgür Özel'in takip edilerek özel hayatına yönelik yapılan çekimi onaylamıyorum ama Özel'in bu sözlerini duyunca, sizi bir kaç ay öncesine, kamuoyunun bilmediği bir anektoda götürmek istedim. Çünkü bu anlatacağım özel değil, kamusal bir durum. Buyurun...

#2
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

İzleyenleriniz olmuştur. Geçen aylarda gazeteci Bahar Feyzan, CHP Lideri Özgür Özel ile yüz yüze YouTube röportajı yaptı. Feyzan'ın iyi sorular sorduğu, Özel'in de zeki yanıtlar verdiği hoş, samimi bir röportaj çıkmıştı ortaya. Samimi deyince... Özgür Özel bu samimiyetin verdiği ortamda, gazeteci Bahar Feyzan'a içini bir hayli döktü. O kadar ki. Röportajın bir bölümünde Özel "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim!" dedi. Bu satırların yazarına "ama bu sözleri biz hiç duymadık!" diyebilirsiniz. O kadar haklısınız ki. Özel'in bu sözleri çıkarılarak YouTube'a koyulduğu için duymadınız!

#3
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Kim, niye Özgür Özel'in "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim." bölümünü çıkardı bilmiyorum ama bu kısmın çıkarıldığını kesin olarak biliyorum. Muhtemel ki siyaseten Özel'e zarar vereceği düşünüldüğü için bu kritik sözler makaslanarak söz konusu röportaj YouTube'a koyuldu. Şüphesiz içki içmek ya da içmemek kişilerin kendi özel tercihidir. Bu tercihin kamuoyuna açıklanması ya da açıklanmaması da başka bir tercihtir. Fakat... Söz konusu kişi ana muhalefetin genel başkanı olunca, söylediğiniz sözün sosyolojik, psikolojik, siyasi ve elbette teolojik bir karşılığı haliyle olur...

#4
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Özel'in içki içtiği bir sır değildi. Önemli de değil zaten. Burada ilk ve ilginç olan, bu bilgiyi kamuoyu ile paylaşma teşebbüsü ve bu teşebbüsün sansürlenmesi(dir.) Bu hadiseyi yazıma konu etmemin birden fazla nedeni var. Birincisi; bir liderin, kamuoyuna açık yayında bu sözleri söylemesi siyaset pratiği açısından acaba doğru mu? Şeffaflık adına belki düşünülebilir ama buna rağmen yine de doğru olduğundan çok emin olamıyorum. CHP seçmeninin içinde de, CHP'nin oy talep ettiği diğer partilerde de içen var, içmeyen var! Üstelik CHP'ye oy vermeyen ya da ortada olan mutedil sosyoloji "içki ayetle yasaklanmış ve her gün yasağı deliyormuş!" diyerek, iki adım daha geri çekilebilir(di.) Bu yönleriyle büyük bir yol kazasından kurtulduğu düşünülebilir(di.)

#5
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

İkincisi; belki de halktan bir şey gizlememek adına "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim!" demiş olabilir. Bu yönüyle bir parça anlaşılır tarafı olsa da finalde içki sağlığa zararlı olduğu için izleyen ve dinleyenler için iyi bir örnek olmazdı. Üçüncüsü; ana muhalefet liderinden nerede, ne zaman, ne konuşacağı konusunda tedbirli ve tecrübeli olması beklenilir. Üstelik Özel'in ben dâhil iyi bir belagati olduğuna inanan geniş bir kesim varken, bu sözler neden söylendi acaba? Arada sırada da değil, her akşam içtiğini söylüyor üstelik. Sana ne diyenleriniz de çıkabilir. Elbette ki kişisel olarak bana ne ama... Bu satırların yazarı her hangi bir yerde içki içen Özgür Özel'le ilgili konuşmuyor. Kamuya açık "Her akşam eski dostlarımla kafayı çekerim!" sözlerinin kamuyu ilgilendiren kısmını yazıyorum. Gazeteci, kamuoyu adına tanıklık yapan bir soruşturmacıdır.

#6
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Arkadaşları Özel'e, Rousseau yerine Eryksimakhos'un "sarhoşluk insan için aşkınlık ve zarar verir." sözlerini de hatırlatabilirlerdi. Demek ki gerek görmemişler. Peki... Acaba diyorum; Atatürk'ün koltuğunda oturan Özgür Özel, bilerek-bilmeyerek Atatürk'e öykünmüş olabilir mi? Olabilir gibi. Bu da bir ihtimal. Neticede Atatürk, CHP'nin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusu ama... Öyle düşünsek bile, Özel'in ne kıdemi, ne mazisi Atatürk'e öykünmeye yetmediği gibi Atatürk dahi her akşam içmiyordu!

#7
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Atatürk rakıyı; leblebi, beyaz peynir ve kavun eşliğinde ancak az içerdi. Normalde haftada 1- 2 kez içki alır. Buhran ve kabızlık dönemlerinde haftada 3-4 güne kadar içkiyi çoğalttığı olurdu. Hatta Atatürk vazife başında içki içilmesini hoş görmediği gibi “…sağlığın korunması için, özellikle dimağın canlılığı, zihnin açıklığı için alkol alınmamalı.” derdi. O halde Atatürk neden içmiştir?

#8
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Yanıtı kendisinden alalım. Sağlığı nedeniyle içmemesini isteyen Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak’a “Haklısın, bunları ben de bilmez değilim çocuk. Fakat ne yapayım ki içmeye mecburum; kafam çok, ama beni rahatsız edecek kadar çok ve hızlı çalışıyor; vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlenmek ihtiyacını duyuyorum… Zihnim bir meseleye takılıyor, onu düşüne düşüne kafam şişiyor, uykum kaçıyor… İçmediğim zamanlar uyuyamıyorum, ıstırap içinde bunalıyorum. Aynı zamanda içki bağırsaklarımı da düzenliyor…”

#9
Foto - Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Her ne kadar Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile kısık ateşte psikolojik savaş yürütse de... Her ne kadar "İmamoğlu ve Yavaş siyaset yapamaz hale gelse, aradan ben Cumhurbaşkanı adayı olsam!" diye, belki insani de kabul edilebilecek iç geçirmeler yaşasa da... Sanırım Özgür Özel'in bedensel ve zihinsel yorgunluğu Atatürk kadar yoğun değildir! Gerçi akşamdaaaaan akşama içiyor ama en azından azaltabilir! Teşbihte hata olmaz. Meşhur fıkradır, Bektaşi’ye sormuşlar: “Namaz kılar mısın?” Bektaşi hızlı hızlı cevap vermiş: “Bayramdan Bayrama, Bayramdan Bayrama.” “İçki içer misin?” demişler bu kez… Bektaşi ağır ağır cevap vermiş: “Akşamdaaaan akşama, akşamdaaaaaan akşama.”

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