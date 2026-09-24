Hilal Kaplan'dan olay İran sözleri: Sermayeyi Gaziantep semalarında harcadılar

Ülkemizde de bir Husi romantizmi pazarlanıyor. Bu romantizm, Kızıldeniz'deki eylemleri Gazze dayanışması sanan samimi vicdanları istismar ediyor. Ama ABD ile işine gelince işbirliği yapan, Babülmendep'i ABD ve İsrail için açık, Suudi Arabistan için kapalı tutan ve Esed'den YPG'ye siyonistlerle aynı jeopolitik parçalanmışlığın peşinde koşan bu yapı Gazze'nin değil, Tahran'ın masasındadır. İran'ın propaganda hattını Türkçe'ye tercüme edenler, Madaya'da açlıktan ölen çocukları da hatırlamak zorundadır.