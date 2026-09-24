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Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

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Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeleri isim vermeden hedef alarak skandal bir tehditte bulundu.

#1
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran devlet televizyonu IRIB’ye yaptığı açıklamada, Washington’ın yaptırımlarına katılarak İran havayolu şirketlerinin uçuşlarını durduran komşu ülkeleri hedef aldı.

#2
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

Rızai, “Eğer uçuşlarımızı yasaklar ve Amerika ile iş birliğine girerseniz sizin havalimanlarınızda da uçuş olmaz. Amerika’nın yanında durursanız biz de seyirci kalmayız” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus’un İran’a yönelik seferleri 21 Eylül’den itibaren durduruldu. THY ve AJet’in rezervasyon sistemlerinde Mart 2027’ye kadar İran uçuşu görünmezken, Pegasus’un da İran hatlarını rezervasyon sisteminden çıkardığı bildirildi.

#4
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

İran’ın en büyük özel havayolu şirketlerinden Mahan Air'in de İstanbul ve Ankara seferleri 21 Eylül’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

#5
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

Reuters, Türkiye ve Umman’ın ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Mahan Air’in kendi ülkelerine yönelik uçuşlarının durdurulması konusunda adım attığını bildirmişti.

#6
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Havalimanlarınızda uçuş kalmaz

ABD’nin yaptırım baskısının ardından Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Türkiye ve Umman’da İran bağlantılı uçuşlarda iptaller ve kısıtlamalar yaşandı. Wall Street Journal, İran havacılık sektörünün bölge genelinde yakıt, yer hizmetleri ve havalimanı erişimi konusunda giderek daha fazla engelle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

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