Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık
AKINCI TİHA'nın ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği test Güney Kore'de gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AKINCI TİHA'nın ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği test Güney Kore'de gündeme oturdu.
Yonhapnews’in YouTube kanalında paylaşılan görüntülere Güney Koreli kullanıcılar, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Bir kullanıcı, “Türkiye'nin teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Bizim ülkemiz çok geride kalmış gibi geliyor.” yorumunu yaptı.
Başka bir kullanıcı, “Türkiye harika. İnsansız hava teknolojisi şu an en önemli askerî teknoloji, bu yüzden kıskanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Bir diğer kullanıcı ise “Türkiye... ne muhteşem bir drone gücü... kıskanıyorum!!” değerlendirmesinde bulundu.
Başka bir yorumda da “Sanırım insansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye'yi kabul etmem gerekiyor. Kabul ediyorum!” ifadeleri yer aldı.
Güney Koreli bir başka kullanıcı ise ülkesinin insansız hava araçlarının kullanımında geride kaldığını savunarak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında İHA'ların öneminin ortaya çıkmasının ardından bu alandaki çalışmaların hızlandırıldığını öne sürdü.
Baykar tarafından gerçekleştirilen testte Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI TİHA, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta deniz üzerindeki hedef, AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 ile 250 kilometrenin üzerindeki menzilden tam isabetle vuruldu. Testin ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. KAYNAK: GDH HABER
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