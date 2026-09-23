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Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

AKINCI TİHA'nın ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği test Güney Kore'de gündeme oturdu.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Yonhapnews’in YouTube kanalında paylaşılan görüntülere Güney Koreli kullanıcılar, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Bir kullanıcı, “Türkiye'nin teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Bizim ülkemiz çok geride kalmış gibi geliyor.” yorumunu yaptı.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Başka bir kullanıcı, “Türkiye harika. İnsansız hava teknolojisi şu an en önemli askerî teknoloji, bu yüzden kıskanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Bir diğer kullanıcı ise “Türkiye... ne muhteşem bir drone gücü... kıskanıyorum!!” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Başka bir yorumda da “Sanırım insansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye'yi kabul etmem gerekiyor. Kabul ediyorum!” ifadeleri yer aldı.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Güney Koreli bir başka kullanıcı ise ülkesinin insansız hava araçlarının kullanımında geride kaldığını savunarak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında İHA'ların öneminin ortaya çıkmasının ardından bu alandaki çalışmaların hızlandırıldığını öne sürdü.

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Foto - Güney Kore'de Türk İHA'sı isyanı: Çok geride kaldık

Baykar tarafından gerçekleştirilen testte Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI TİHA, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta deniz üzerindeki hedef, AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 ile 250 kilometrenin üzerindeki menzilden tam isabetle vuruldu. Testin ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. KAYNAK: GDH HABER

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