Özgü Namal'ın tesettüre girdiği dizideki tarikat ismi tartışma çıkarmıştı! Ve o skandala karşı flaş hamle geldi

AHİLİK NEDİR? Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan bir esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’dır. Ahi Evran, Horasan kökenli bir Türkmen alimidir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebesi olan Ahi Evran, onun tavsiyesiyle Anadolu’ya gelmiştir. Burada Kırşehir’de bir dergah kurmuş ve çevresindeki insanlara sanat, ticaret, ahlak gibi konularda eğitim vermiştir. Ahi Evran, esnafın çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenlemiş ve onlara meslek ahlakı kazandırmıştır. Ahi Evran’ın ölümünden sonra da Ahilik teşkilatı yaygınlaşmış ve Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır.