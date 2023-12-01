2023-12-01 11:10:49 Özgü Namal'ın tesettüre girdiği dizideki tarikat ismi tartışma çıkarmıştı! Ve o skandala karşı flaş hamle geldi
Özgü Namal'ın yıllar sonra ekrana döndüğü ve Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisinin tanıtımda geçen tarikat ismi büyük tepki çekti. Yaşanan hassasiyet üzerine yapım şirketi Gold Film tanıtımı yenilendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı ve Namal'ın rolü için tesettüre girmesi sosyal medyada çok konuşuldu.