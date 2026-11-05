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Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

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Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

YP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakması ve bu konuda parti yönetimindeki sınırlı sayıda isimle istişare yürütmesi, parti içinde yeni bir krize yol açtı. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek grup başkanvekilliği görevinden ayrılmak istediği iddiası, parti içerisindeki yönetim ve görev dağılımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özel'in, parti kurmaylarına adaylık tartışmalarını büyütecek açıklamalardan kaçınmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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Foto - Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı için olumlu yaklaşması ve bu konudaki çalışmaları sınırlı sayıda isimle yürütmesi, parti içinde kriz çıkardı.

#2
Foto - Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek grup başkanvekilliği görevinden ayrılmak istediği gelişmesi, Yeni Parti'deki iç hareketliliğin yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığıyla sınırlı olmadığı yorumlarına yol açtı.

#3
Foto - Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

Özel'in özellikle medya önünde ve sosyal medya hesapları üzerinden adaylık tartışmalarını körükleyecek değerlendirmeler yapılmamasını istediği öne sürülüyor.

#4
Foto - Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

Parti yönetiminin sessiz kalma stratejisiyle krizin büyümesini önlemeye çalıştığı değerlendirilirken, adaylık konusundaki belirsizliğin ve parti içindeki rahatsızlığın nasıl yönetileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

#5
Foto - Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor

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