Özel'den kurmaylarına sessizlik talimatı! YP’de adaylık ve Başarır krizi büyüyor
YP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakması ve bu konuda parti yönetimindeki sınırlı sayıda isimle istişare yürütmesi, parti içinde yeni bir krize yol açtı. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek grup başkanvekilliği görevinden ayrılmak istediği iddiası, parti içerisindeki yönetim ve görev dağılımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özel'in, parti kurmaylarına adaylık tartışmalarını büyütecek açıklamalardan kaçınmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi.