Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından gözler özel sektöre çevrildi. Asgari ücretin 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşının da 22 bin 77 liraya çıkarılmasının ardından ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre verilmesini öngördüğü zamla ilgili, "Memurlara yapılan zam tutarının özel sektöre yansımasının mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir" dedi.