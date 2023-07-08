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Ekonomi
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Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

2023-07-08 14:30:39
Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından gözler özel sektöre çevrildi. Asgari ücretin 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşının da 22 bin 77 liraya çıkarılmasının ardından ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre verilmesini öngördüğü zamla ilgili, "Memurlara yapılan zam tutarının özel sektöre yansımasının mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir" dedi.

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Foto - Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

Milliyet'e tahminini açıklayan Muhammet Bayram, şunları kaydetti:

#2
Foto - Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

“Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı için bu seviyede bir zam yapılabilmesi öngörülebilir. Tabi memur maaşlarına bir önceki dönemde asgari ücrete yüzde 54 zam yapılırken memur maaşlarına yüzde 30’luk zam yapılmıştı. Bu dönemde memurlara daha fazla bir artış yapıldı.

#3
Foto - Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

O nedenle memurlara yapılan zam tutarının özel sektöre yansımasının mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir.

#4
Foto - Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

İşverenler çalışanlarına bunun üzerinde bir artış yapabilirler. Maaş artışı çalışan ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.”

#5
Foto - Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Oranlar açıklandı

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