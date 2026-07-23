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Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

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Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

5 ay süren Siyonist işgal sırasında ülkenin güneyini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar için harekete geçildi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yolların açılması, enkazın kaldırılması, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve prefabrik konutlar dahil geçici barınma imkanlarının oluşturulmasıyla, yerinden edilenlerin evlerine onurlu dönüşünü sağlamak için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

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Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail tarafından yerinden edilen güneydeki vatandaşlarının yalnız olmadığını vurgulayarak, devletin tüm imkânlarıyla geri dönüş sürecine destek vereceklerini belirtti.

#2
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam, hükümet binasında Güney Konseyi Başkanı Haşim Haydar, Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Bessem Nablusi ve Afet Yönetim Birimi Başkanı Zahi Şahin ile bir araya geldi.

#3
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Toplantıda, hükümetin ülkenin güneyindeki belde ve kentlere halkın dönüşünü kolaylaştıracak adımlar ele alındı.

#4
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Görüşmede konuşan Selam, İsrail'in çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar beldesine yaptığı ziyaretin amacının, güney halkına devletin yalnızca toprakları geri almakla yetinmeyeceği, aynı zamanda onlarla birlikte ve onlar için sahaya döneceği mesajını vermek olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Güneyde İsrail saldırılarında evleri yıkılan ailelerin yalnız olmadığını vurgulayan Selam, devletin, yolların açılması, enkazın kaldırılması, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve prefabrik konutlar dahil geçici barınma imkanlarının oluşturulmasıyla, yerinden edilenlerin evlerine onurlu dönüşünü sağlamak için tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti.

#6
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarıyla Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeyi işgal ederek bölge halkını göçe zorlamıştı.

#7
Foto - Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik

Daha sonra İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında başlatılan pilot bölge uygulaması çerçevesinde, İsrail askerlerinin Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından 21 Temmuz'da Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başlamıştı. Başbakan Selam da dün beldeyi ziyaret ederek Lübnan bayrağı dikmişti.

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