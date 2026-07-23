Lübnan Başbakanı: Siyonist yıkımın yaralarını saracağız! İşgal sonrası onurlu dönüş için seferberlik
5 ay süren Siyonist işgal sırasında ülkenin güneyini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar için harekete geçildi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yolların açılması, enkazın kaldırılması, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve prefabrik konutlar dahil geçici barınma imkanlarının oluşturulmasıyla, yerinden edilenlerin evlerine onurlu dönüşünü sağlamak için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.