Özel olarak hazırlandık mı? Dalga mı geçti? Tercüme kurbanı mı?

Ancak istatistiklere bakınca bu açıklamanın pek de bir karşılığı yok gibi. Akıllara gelen ise sanki çeviride bir hata olup olmadığı. Sporting maç başına 5.4 korner ve 12.4 serbest vuruş kazanıyor. Yani maç başına ortalama 18 kez duran top şansı yakalanıyor.