Özel olarak hazırlandık mı? Dalga mı geçti? Tercüme kurbanı mı?
Bu akşam oynanacak Sporting maçı öncesi yapılan bu yorumlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmiş durumda...
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Bu akşam oynanacak Sporting maçı öncesi yapılan bu yorumlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmiş durumda...
Rafael Leao’nun 'özel olarak hazırlandık' dediği duran toplar, Sporting’in en büyük hücum israfı yaptığı nokta. Maç başına elde edilen 18 duran toptan sıfır kafa golü ve .6 orta isabeti çıkarılması, Portekiz ekibinin aslında en büyük sorunu gibi.
Galatasaray’ın bu akşam konuğu olacağı Sporting'in son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan birisi olan Rafael Leao, bu akşam eski takımının karşısına parçalı forma ile çıkacak.
Rafael Leao dün akşam düzenlenen basın toplantısında, "Takım arkadaşlarımı Sporting hakkında uyardım. Duran toplara çok hazırlandık. Sporting, duran toplarda güçlü çünkü" ifadelerini kullandı.
Ancak istatistiklere bakınca bu açıklamanın pek de bir karşılığı yok gibi. Akıllara gelen ise sanki çeviride bir hata olup olmadığı. Sporting maç başına 5.4 korner ve 12.4 serbest vuruş kazanıyor. Yani maç başına ortalama 18 kez duran top şansı yakalanıyor.
İsabetli orta oranı sadece .6. Kullanılan duran topların ve kenar ortalarının neredeyse tamamı rakip savunma tarafından uzaklaştırılıyor.
Serbest vuruşlardan gol beklentisi tamamen karşılıksız kalmış durumda (0/4). Ceza sahası içine gönderilen yüksek toplarda etkisizlik tescilli; kafa golü sayısı 0 ve kazanılan hava topu mücadelesi oranı yalnızca I.
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