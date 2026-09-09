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Sağlık
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Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

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Giriş Tarihi:

Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

İzmir Şehir Hastanesinde, böbreğinde 6 yıl önce tespit edilmesine rağmen tedavisini erteleyen 57 yaşındaki hastanın, zamanla 2,5 kilograma ulaşarak nefes darlığına yol açan kitlesi ameliyatla çıkarıldı.

#1
Foto - Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Fahrettin Atalay, 6 yıl önce bir iş başvurusu sırasında yapılan sağlık kontrolünde sol böbreğinde küçük bir kitle olduğunu öğrendi. O dönem herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeyen ve yıllarca vücudundaki kitleyle yaşayan Atalay, 2 ay önce nefes darlığı çekmeye başlayınca İzmir Şehir Hastanesine başvurdu.

#2
Foto - Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt tarafından muayene edilen Atalay, böbreğindeki kitlenin 20 santimetre genişliğe ve 2,5 kilogram ağırlığa ulaştığını öğrendi. Kitle ana damarlara çok yakın olduğu için açık ameliyat planlandı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören hastanın kitlesi ve sol böbreği yaklaşık 3 saatlik ameliyatla alındı.

#3
Foto - Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

SANKİ BİR ÇOCUK DOĞURDUM: Fahrettin Atalay, yıllar önce böbreğinde tespit edilen kitleyi umursamadığını, hayatına devam ettiğini söyledi. Hayatında bir kez işe girerken sağlık raporu almak için, bir kez de 2 ay önce nefes darlığı başlaması üzerine doktora gittiğini anlatan Atalay, "Bana 6 yıl önce 'kitle küçük ama baktır, takip et' dediler ama ben çok umursamadım. Artık nefes alamayınca mecbur hastaneye gittim. Şimdi ameliyattan sonra çok rahatım. Ameliyat olmadan önce vücuduma ağırlık basıyordu. Yorgunluk, bacağımda halsizlik vardı. Şu an koridorda mis gibi yürüyorum. Bacağımda ne bir ağrı ne de başka bir şey var. Sanki bir çocuk doğurdum, dünyaya bir daha geldim." diye konuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Bozkurt da kitlenin büyüklüğünü fark edince hızlı bir şekilde ameliyatı planladıklarını anlattı. Böbrek kitlelerinin bu büyüklüklere ulaşabildiğini kaydeden Bozkurt, "Hastaya yaptığımız tetkiklerde çok büyük bir kitleyle karşılaştık. Yaklaşık 20 santimetre bir kitlesi olduğunu fark ettik. Hastaya acilen ameliyat önerdik." dedi.

#4
Foto - Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

Meslek hayatında bu büyüklükteki kitleyle az sayıda karşılaştığını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: "Bir böbrek normalde 125 gram yani insandaki 2 böbrek yaklaşık 250 gram. Bu, iki böbreğin toplamının 10 katı büyüklüğünde bir kitle. Oldukça büyük bir kitle. Bu kadar büyüklüğe erişince de etraftaki çevre, hayati dokulara yapışıyor ve buralardan bunların ameliyatta dikkatli bir şekilde ayrılması gerekiyor. Hastamız şu anda tek böbrekli ama bu şekilde bir insanın hayatını sorunsuz bir şekilde idame ettirmesi için yeterli. Sağlığına kavuştu. Artık hastamızın taburculuğunu planlıyoruz." Bozkurt, böbrekte ağrı ve kitle ile idrarda kanama durumlarında doktora başvurulmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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