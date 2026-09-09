Böbreğinde 2,5 kiloluk kitleyle 6 yıl yaşadı!

SANKİ BİR ÇOCUK DOĞURDUM: Fahrettin Atalay, yıllar önce böbreğinde tespit edilen kitleyi umursamadığını, hayatına devam ettiğini söyledi. Hayatında bir kez işe girerken sağlık raporu almak için, bir kez de 2 ay önce nefes darlığı başlaması üzerine doktora gittiğini anlatan Atalay, "Bana 6 yıl önce 'kitle küçük ama baktır, takip et' dediler ama ben çok umursamadım. Artık nefes alamayınca mecbur hastaneye gittim. Şimdi ameliyattan sonra çok rahatım. Ameliyat olmadan önce vücuduma ağırlık basıyordu. Yorgunluk, bacağımda halsizlik vardı. Şu an koridorda mis gibi yürüyorum. Bacağımda ne bir ağrı ne de başka bir şey var. Sanki bir çocuk doğurdum, dünyaya bir daha geldim." diye konuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Bozkurt da kitlenin büyüklüğünü fark edince hızlı bir şekilde ameliyatı planladıklarını anlattı. Böbrek kitlelerinin bu büyüklüklere ulaşabildiğini kaydeden Bozkurt, "Hastaya yaptığımız tetkiklerde çok büyük bir kitleyle karşılaştık. Yaklaşık 20 santimetre bir kitlesi olduğunu fark ettik. Hastaya acilen ameliyat önerdik." dedi.