Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin
Hakan Safi'nin seçim vaadi olarak seçildiği takdirde getireceği Suarez şimdi Galatasaray'ın karşısına dikilecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakan Safi'nin seçim vaadi olarak seçildiği takdirde getireceği Suarez şimdi Galatasaray'ın karşısına dikilecek.
Sporting karşısında sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray'ı en çok korkutan isim Portekiz ekibinin Kolombiyalı golcüsü Luis Suárez… Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'nin anlaştığı Kolombiyalı her 70 dakikada bir gol atıyor... 35.9 km/h hızıyla tam bir hız canavarı.
Bir Şampiyonlar Ligi sezonu daha geldi çattı... Sarı-kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam Lizbon'da Sporting'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar bitiricilik ve hız konusunda Luis Suárez'den, şut tehdidi ve ceza sahası etkinliği konusunda Fotis Ioannidis'ten, kreatif kanat akınları ve deparlarıyla Geny Catamo'dan ve hücum organizatörü olan şutör Rodrigo Zalazar'dan çekinmeli. Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı Luis Suárez; 4 gol, 5 gol katkısı verdi. 70 dakikada bir gol atma sıklığı ve 35.9 km/h maksimum hızıyla can yakabilir. Savunma arkasına koşularına dikkat edilmesi gerek.
3.14 xG üretip 3.0 toplam şut ve 1.3 isabetli şut ortalaması yakalayan Ioannidis, ceza sahası çevresinde sürekli şut açısı arıyor; pozisyona girme becerisi çok yüksek bir santrfor. 3 asist, 0.96 xA, maç başı 15.2 depar ve 2.2 başarılı top sürme (a) verileriyle Catamo hem sağ hem de sol kanatta tam bir dinamit. Galatasaray beklerinin birebirde geçilmemesi gerek.
Maç başına 1.6 kilit pas ve 2.0 şut atan Zalazar, duran topları da kullanan pas kanalı. Ancak maç başına 16.2 top kaybı yapması, Galatasaray’ın ön alan baskısıyla top kapabileceği yumuşak karnı. Zeno Debast ve Gonçalo Inácio geriden oyun kurmada çok başarılı. Galatasaray ön alanda bilinçsiz baskı yaparsa, bu stoperlerin uzun ve direkt paslarıyla baskı kolayca kırılabilir.
Suárez ve Catamo’nun patlayıcı hızı ve depar sayıları göz önüne alındığında, stoper hattının çizgi halinde yakalanmaması ve savunma derinliğinin iyi ayarlanması şart.
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