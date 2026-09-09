  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Yeni hoca kim olacak?' derken Trabzonspor'dan Şenol Güneş hamlesi mi geliyor yine... Depolarda tarihi düşüş! Almanya’da gaz sancısı Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor Hiç beklenmeyen Fatih Terim çıkışı geldi: Rasim Ozan Kütahyalı youtube kanalında ilan etti... Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Terör devletine Avrupa’dan bir tepki daha: ‘İsrail'in yerleşim politikası yasa dışıdır’ Piyasayı toz duman edecek: Yenilenmiş model Türkiye'de satışa çıkacak! Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin
Spor
7
Yeniakit Publisher
Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Hakan Safi'nin seçim vaadi olarak seçildiği takdirde getireceği Suarez şimdi Galatasaray'ın karşısına dikilecek.

#1
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Sporting karşısında sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray'ı en çok korkutan isim Portekiz ekibinin Kolombiyalı golcüsü Luis Suárez… Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'nin anlaştığı Kolombiyalı her 70 dakikada bir gol atıyor... 35.9 km/h hızıyla tam bir hız canavarı.

#2
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Bir Şampiyonlar Ligi sezonu daha geldi çattı... Sarı-kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam Lizbon'da Sporting'e konuk olacak.

#3
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Sarı-kırmızılılar bitiricilik ve hız konusunda Luis Suárez'den, şut tehdidi ve ceza sahası etkinliği konusunda Fotis Ioannidis'ten, kreatif kanat akınları ve deparlarıyla Geny Catamo'dan ve hücum organizatörü olan şutör Rodrigo Zalazar'dan çekinmeli. Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı Luis Suárez; 4 gol, 5 gol katkısı verdi. 70 dakikada bir gol atma sıklığı ve 35.9 km/h maksimum hızıyla can yakabilir. Savunma arkasına koşularına dikkat edilmesi gerek.

#4
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

3.14 xG üretip 3.0 toplam şut ve 1.3 isabetli şut ortalaması yakalayan Ioannidis, ceza sahası çevresinde sürekli şut açısı arıyor; pozisyona girme becerisi çok yüksek bir santrfor. 3 asist, 0.96 xA, maç başı 15.2 depar ve 2.2 başarılı top sürme (a) verileriyle Catamo hem sağ hem de sol kanatta tam bir dinamit. Galatasaray beklerinin birebirde geçilmemesi gerek.

#5
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Maç başına 1.6 kilit pas ve 2.0 şut atan Zalazar, duran topları da kullanan pas kanalı. Ancak maç başına 16.2 top kaybı yapması, Galatasaray’ın ön alan baskısıyla top kapabileceği yumuşak karnı. Zeno Debast ve Gonçalo Inácio geriden oyun kurmada çok başarılı. Galatasaray ön alanda bilinçsiz baskı yaparsa, bu stoperlerin uzun ve direkt paslarıyla baskı kolayca kırılabilir.

#6
Foto - Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin

Suárez ve Catamo’nun patlayıcı hızı ve depar sayıları göz önüne alındığında, stoper hattının çizgi halinde yakalanmaması ve savunma derinliğinin iyi ayarlanması şart.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler
Gündem

Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla boy gösteren Mehmet Fatih Tançalan isimli sosyal medya müptezeli, düğününde görevini yapan Emni..
CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...
Gündem

CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden ..
Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!
Gündem

Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözle..
Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!
Gündem

Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!

İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Ebu ez Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından Ankara'nın bölgeye yerleştireceği T..
Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor
Gündem

Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor

Yunan basını, Türkiye’nin TENMAK ve Copenhagen Atomics ortaklığıyla başlattığı toryum hamlesini manşete taşıdı. Europost, Ankara’nın İHA ve ..
Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayımladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23