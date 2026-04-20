Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın fiyaltları haftaya güçlü doların baskısıyla düşüşle başladı... Altın yatırımcıları yeniden artan İran - ABD gerilimini takip etmeye devam edecek.
Altın fiyaltları haftaya güçlü doların baskısıyla düşüşle başladı... ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ticari gemisine el koydu. İran misilleme yapacağını açıkladı. İran cuma günü açtığı Hürmüz Boğazı'nı dün yeniden kapattı. Artan gerilim petrol fiyatlarında yüzde 7'lik yükselişe yol açarken, doları da diğer para birimlerine karşı yükseltti. Bu da altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. İşte son fiyatlar
Gram altın 6,908 TL
Çeyrek altın 11.215 TL
Yarım altın 22.424 TL
Cumhuriyet altını 46,060 TL
ONS altın 4,799 dolar
