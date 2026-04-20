CHP karıştı, 1680 üye ışık hızıyla atıldı! Özkan Yalım’a dokunulmamasının sebebi 254 kaset mi?
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) sert bir dille eleştirerek, 1680 üyenin savunması bile alınmadan ihraç edilmesine rağmen Özkan Yalım hakkında işlem yapılmamasını gündeme taşıdı. Yarkadaş, genel merkezin Yalım karşısında sessiz kalmasının arkasında "otelden çıkan 254 kaset ve pahalı hediyeler" olup olmadığını sorarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu. CHP yönetimini "ikili hukuk sistemi" kurmakla suçlayan Yarkadaş, partinin İmamoğlu ve Özel’in oluşturduğu kültüre kurban edildiğini söyledi.