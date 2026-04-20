CHP karıştı, 1680 üye ışık hızıyla atıldı! Özkan Yalım’a dokunulmamasının sebebi 254 kaset mi?

Partimizin içine itildiği şu çaresizliğe bakın… Özgür Özel’in görevlendirdiği avukat, Özkan Yalım’la konuşmadan önce kızına giderek ağzında bir şeyler geveliyor. “Baban istifa etsin” diyecek ama diyemiyor. Özkan Yalım’ın kızı bir arkadaşına “Genel merkezin avukatı ne dedi ben de anlamadım” diyor. Avukat bu kez Özkan’a gidip konuşuyor ve “İstifa edersen parti rahatlar”ı ima ediyor. Özkan Yalım oralı bile olmuyor. Niye olsun ki?