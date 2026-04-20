Siyaset
7
Yeniakit Publisher
CHP karıştı, 1680 üye ışık hızıyla atıldı! Özkan Yalım’a dokunulmamasının sebebi 254 kaset mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP karıştı, 1680 üye ışık hızıyla atıldı! Özkan Yalım’a dokunulmamasının sebebi 254 kaset mi?

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) sert bir dille eleştirerek, 1680 üyenin savunması bile alınmadan ihraç edilmesine rağmen Özkan Yalım hakkında işlem yapılmamasını gündeme taşıdı. Yarkadaş, genel merkezin Yalım karşısında sessiz kalmasının arkasında "otelden çıkan 254 kaset ve pahalı hediyeler" olup olmadığını sorarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu. CHP yönetimini "ikili hukuk sistemi" kurmakla suçlayan Yarkadaş, partinin İmamoğlu ve Özel’in oluşturduğu kültüre kurban edildiğini söyledi.

Barış Yarkadaş, CHP’li 1680 üyenin savunmaları alınmadan ihraç edildiğini belirterek CHP'nin Özkan Yalım'ı ihraç edemediğini iddia etti. Durumu eleştiren Yarkadaş şunları kaydetti: CHP’li yöneticiler AK PARTİ’yi “ikili hukuk sistemi” kurmakla eleştirirken, eleştirdikleri ne varsa aynısını yapıyorlar. CHP’li 1680 üye, “Partimiz arınsın, yolsuzluklarla anılmasın” dediği için emir ve talimatla çalışan “partinin mahkemesi” sözde Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından ışık hızıyla ihraç edildi. Aralarında “aynı suç isnadı”ndan İKİ KEZ ihraç edilenler bile var… Üstelik savunmaları bile alınmadan… Üstelik bu arkadaşlarımızın hiçbiri; pavyon önünde delege satın almadı, otelde havluyla basılmadı, rüşvet yemedi - rüşvet vermedi. Tek suçları “altı ok”a sahip çıkmaktı!

Peki “Partimiz arınsın” diyenlere şahin kesilen bu sözde YDK, Özkan Yalım karşısında neden süt dökmüş kediye dönüyor? Sebebi otelden çıkan 254 kaset ile pahalı hediyeler mi acaba? Ya “muhalif” medya? Bir muhalif gazeteci bile “Nedir bu rezillik?” diye sormaz mı? Sormadı, soramadı… 1680 üyenin ihraç edilmesinin “haber değeri” yok mu? Çok yazık… Muhalif medya ne hale düştü?

Partimizin içine itildiği şu çaresizliğe bakın… Özgür Özel’in görevlendirdiği avukat, Özkan Yalım’la konuşmadan önce kızına giderek ağzında bir şeyler geveliyor. “Baban istifa etsin” diyecek ama diyemiyor. Özkan Yalım’ın kızı bir arkadaşına “Genel merkezin avukatı ne dedi ben de anlamadım” diyor. Avukat bu kez Özkan’a gidip konuşuyor ve “İstifa edersen parti rahatlar”ı ima ediyor. Özkan Yalım oralı bile olmuyor. Niye olsun ki?

Özgür Özel'in altındaki arabanın iç dizaynını yaptırıp bunu da belediye kasasından ödeyen adam genel merkezi ve avukatını mı takar? Özel hala o arabayla dolaşıyor. Önceki gece @tv100 ‘de de söyledim: CHP Özkan Yalım’ı ihraç edemiyor. Grup başkanvekilleri ise Özkan’ın atılması için çaba göstermek yerine VEKİLLERE “ÖZKAN’I ZİYARET EDİN” diye rica ediyor. Hiçbir vekil Özkan Yalım’ı AÇIKTAN ziyaret edemiyor. 103 yıllık partimiz İmamoğlu ve Özel’in yarattığı “kültür”ün kurbanı olmuş durumda.

Tarih; yolsuzluklara kol kanat geren bir parti yönetimi ile bu kültüre teslim olmayıp iyinin ve güzelin yanında saf tuttuğu için taşlananların mücadelesine şahit oluyor. O 1680 kişinin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Emin olun ki; biz kazanacağız! Çünkü tarih; kendisini temiz ellerin yazmasını istiyor!


