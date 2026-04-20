Kılıçdaroğlu dönüyor! CHP’de o isimlerin bileti kesildi, büyük temizlik başlıyor
CHP kulisleri, İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak "Mutlak Butlan" kararıyla yönetimin değişme ihtimali üzerine adeta alev almış durumda. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yönetimin kendisine devredilmesi halinde rüşvet ve suç örgütü iddialarıyla anılan isimleri partiden ihraç edeceği bir "temizlik listesi" hazırladığı öne sürülüyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’na yakın ağır topların hedefte olduğu bu yol haritası, parti içindeki dengeleri kökten değiştirmeye hazırlanıyor.