Kılıçdaroğlu dönüyor! CHP’de o isimlerin bileti kesildi, büyük temizlik başlıyor

CHP Genel Merkezi'ni yakından ilgilendiren 'Mutlak Butlan' Davası İstinaf aşamasında devam ediyor. CHP Genel Merkezi, olası bir 'Mutlak Butlan' kararı ile yönetimin düşmesi durumuna hazırlık yaptığı belirtiliyor. Genel Başkan Özgür Özel ise, bu kararın çıkmasına ihtimal vermiyor. 'Mutlak Butlan' ihtimaline karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de hazırlık içinde olduğu öne sürülüyor. Bu konuda bir dizi kararlar alındığı ve yol haritasının da belirlendiği gelen kulisler arasında...