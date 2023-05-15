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Yaşam
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Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

2023-05-15 08:14:24
Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

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Foto - Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

İsmail Hakkı T. idaresindeki 16 S 0101 plakalı servis otobüsü, Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Hasan B. yönetimindeki 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi.

#3
Foto - Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

Kazada, yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Özel halk otobüsü, servis aracına çaptı

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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