Özel aparatlara karşı: Otelde odaya yerleşir yerleşmez kapı koluna su bardağı neden koyulur?
Otelde odaya yerleşir yerleşmez kapı koluna su bardağı koyun çağrısı geliyor...
Otelde odaya yerleşir yerleşmez kapı koluna su bardağı koyun çağrısı geliyor...
Seyahate çıkanların, özellikle de yalnız seyahat edenlerin otel odalarında kendilerini güvende hissetmeleri için her geçen gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Son günlerde küresel çapta yayılan "kapı koluna su bardağı koyma" akımı ise basitliği ve etkililiğiyle ezber bozuyor. İşte otele adım atar atmaz yapmanız gereken o hayat kurtaran hile…
Yabancı bir şehirde, bir otel odasında uyumak bazen göründüğü kadar huzurlu olmayabilir. Kartlı sistemlerin hacklenmesi, personelin yanlışlıkla odaya girmesi ya da kötü niyetli kişilerin kapıyı zorlaması gibi ihtimaller, seyahat severlerin en büyük kâbusudur. İşte tam da bu noktada, dünyaca ünlü seyahat fenomenleri ve güvenlik uzmanları tarafından paylaşılan "kapı koluna cam bardak koyma" yöntemi devreye giriyor. Sıfır maliyetle odanızı mini bir alarm sistemine dönüştüren bu yöntem, tüm dünyada trend olmuş durumda.
Otel odalarındaki standart kilitler veya emniyet mandalları (zincirler) bazen dışarıdan özel aparatlarla devre dışı bırakılabiliyor. Ancak kapı koluna yerleştireceğiniz basit bir cam bardak, tamamen mekanik ve sabote edilemez bir alarm görevi görüyor. Amaç şudur: Gece siz uyurken birisi kapıyı dışarıdan maymuncukla, yedek kartla veya zorlayarak açmaya çalıştığında, kapı kolu ister istemez aşağı doğru hareket edecektir.
Bu yöntemi uygulamak sadece 10 saniyenizi alır ve otel odasında bulunan malzemeler fazlasıyla yeterlidir: İlk Bardağı Yerleştirin: Otel odasındaki iki adet cam bardaktan birini, kapının iç tarafındaki kapı kolunun (mandalının) tam üzerine ters ya da düz olacak şekilde dengede bırakın.
İkinci Bardağı Altına Koyun: İkinci bardağı ise ilk bardağın hemen altına, kapı kolu hareket ettiğinde üstteki bardağın üzerine düşeceği bir konuma yerleştirin. (İkinci bardak yoksa, bardağın düşeceği yere metal bir tepsi veya bozuk para da koyabilirsiniz). Sistem Hazır: Birisi dışarıdan kapı koluna dokunduğu anda, koldaki bardak büyük bir gürültüyle yere veya diğer bardağın üzerine düşerek kırılacaktır.
Derin Uykudan Bile Uyandırır: Çıkan keskin cam ve kırılma sesi, en derin uykuda olan bir insanı bile anında uyandıracak frekanstadır. Hırsızı Kaçırır: Otel koridorunda sessizce iş görmeye çalışan bir suçlu, odadan gelen bu ani ve yüksek gürültü karşısında panikler ve yakalanmamak için hemen uzaklaşır. Teknolojiden Bağımsızdır: Elektrik kesintisinden, Wi-Fi sinyalinden veya şarj bitmesinden etkilenmez.
Güvenlik uzmanları, bu tür yöntemlerin profesyonel kilit sistemlerinin yerini tutmayacağını belirtse de, "erken uyarı" ve "caydırıcılık" açısından harika birer psikolojik ve fiziksel bariyer olduğunu kabul ediyor. Özellikle bütçe dostu otellerde kalan seyahat severlerin bu yöntemi mutlaka alışkanlık haline getirmesi öneriliyor.
Bir sonraki seyahatinizde bavulunuzu açar açmaz banyoya yönelin, cam bardağı alın ve kapı kolunuza yerleştirin. Güvenli ve huzurlu bir uyku çekmek işte bu kadar kolay!
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