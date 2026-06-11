Yabancı bir şehirde, bir otel odasında uyumak bazen göründüğü kadar huzurlu olmayabilir. Kartlı sistemlerin hacklenmesi, personelin yanlışlıkla odaya girmesi ya da kötü niyetli kişilerin kapıyı zorlaması gibi ihtimaller, seyahat severlerin en büyük kâbusudur. İşte tam da bu noktada, dünyaca ünlü seyahat fenomenleri ve güvenlik uzmanları tarafından paylaşılan "kapı koluna cam bardak koyma" yöntemi devreye giriyor. Sıfır maliyetle odanızı mini bir alarm sistemine dönüştüren bu yöntem, tüm dünyada trend olmuş durumda.