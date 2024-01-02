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Spor
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Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

2024-01-02 01:28:44
Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Akşam Gazetesi yazarları Kurtuluş Tayiz ve Yusuf Alabarda, 24 TV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Süper Kupa krizi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Tayiz ve Alabarda, Ali Koç'un Süper Kupa'da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

#1
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve oynanamayan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sarı kırmızılı takımı aynı talepler nedeniyle otelden çıkarmadı ve iki takım da maça gitmedi. Yaşanan bu kriz sonrası tartışmalar devam ederken 24 TV ekranlarında yayınlanan Masada Ne Var programında Süper Kupa krizi yeniden masaya yatırıldı.

#2
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, 24 TV'de yayınlanan Masada Ne Var programında, Ali Koç ve Dursun Özbek'in Süper Kupa finaline çıkmama kararını eleştirdi. Tayiz şu sözleri söyledi: "Bu kararı alanlar diyor ki biz gidelim orada para kazanalım. Tamam, ne kadar para kazanıyorsunuz? Federasyon paylaşacak, kazanan paylaşacak ve yenilen paylaşacak. Mantıklı mı geliyor? Galatasaray için de öyle diyorum federasyon için de. 1 milyon dolar için orada Suudi Arabistan için maç oynatacağım. Bir defa bu mantıklı gelmiyor. Sportif kulüplerin ekonomik hesaplarının sonucu şekillenen bir karar gibi gelmiyor bana. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? "Ne işiniz var sizin Suudi Arabistan'da? Cumhuriyetin 100. yılında gidip Suudi Arabistan'da maç oynatıyorsunuz!" Para kazanacağız diye gittiniz. Kulüpler anlaştı tamam siz niye gidip oynamadınız, tamamına erdirmediniz olayı. Protokoller daha önce yapılmış, bir anlaşmazlık var mı yok! Son dakika taleplerinizi bile kabul etmişler. Kabul edilmeyenler Türkiye'de bile kabul edilmeyecek olan talepler. Ne oldu da siz son dakikada pankart bastırıyorsunuz, pankart da ortada yok."

#3
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

"BUNLAR UCUZ KAHRAMANLIKLAR"

#4
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Masada Ne Var programında tartışmalı Süper Kupa finalini değerlendiren yorumculardan Akşam Gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, "bunlar ucuz kahramanlıklar" sözüyle Ali Koç'u eleştirdi.

#5
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Yorumlarına devam eden Alabarda, "Ali Koç'un, 'Atatürk yoksa Türkiye de yoktur' dediği iddia ediliyor. Madem öyle, yarından itibaren sahibi olmuş olduğun rafineriye ve petrol istasyonuna

#6
Foto - Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Suudi Arabistan'dan yakıt da alma görelim! Bunlar ucuz kahramanlıklar." ifadelerini kullandı.

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