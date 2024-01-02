Özbek ve Koç için gelen yorumla çılgına döndüler! Bu nasıl bir rezalet böyle: Sert tepki gecikmedi...

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, 24 TV'de yayınlanan Masada Ne Var programında, Ali Koç ve Dursun Özbek'in Süper Kupa finaline çıkmama kararını eleştirdi. Tayiz şu sözleri söyledi: "Bu kararı alanlar diyor ki biz gidelim orada para kazanalım. Tamam, ne kadar para kazanıyorsunuz? Federasyon paylaşacak, kazanan paylaşacak ve yenilen paylaşacak. Mantıklı mı geliyor? Galatasaray için de öyle diyorum federasyon için de. 1 milyon dolar için orada Suudi Arabistan için maç oynatacağım. Bir defa bu mantıklı gelmiyor. Sportif kulüplerin ekonomik hesaplarının sonucu şekillenen bir karar gibi gelmiyor bana. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? "Ne işiniz var sizin Suudi Arabistan'da? Cumhuriyetin 100. yılında gidip Suudi Arabistan'da maç oynatıyorsunuz!" Para kazanacağız diye gittiniz. Kulüpler anlaştı tamam siz niye gidip oynamadınız, tamamına erdirmediniz olayı. Protokoller daha önce yapılmış, bir anlaşmazlık var mı yok! Son dakika taleplerinizi bile kabul etmişler. Kabul edilmeyenler Türkiye'de bile kabul edilmeyecek olan talepler. Ne oldu da siz son dakikada pankart bastırıyorsunuz, pankart da ortada yok."