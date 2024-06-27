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Spor
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Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

2024-06-27 11:31:01
Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Transfer sonrası Trabzon'a hareket eden Ozan Tufan'ın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Ozan Tufan, Trabzon'a geldi.

#2
Foto - Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

İstanbul'dan geldiği Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

#3
Foto - Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Ozan Tufan, bir an önce sahaya çıkarak mücadele vermek istediğini belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, onun için buradayım." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Transfer sürecine ilişkin gelişmeleri aktaran Ozan Tufan, şunları kaydetti: "Abdllulah hoca aradı ve istediğini söyledi. Abdullah hocaya çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma oldu. Ondan sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla ufak bir konuşmamız oldu. Sonra işlemlerimiz tamamlandı ve buraya geldik. Çok kısa sürdü zaten. Ben de Türkiye'de oynamayı istiyorum gerçekten. Trabzon da büyük bir camia ve elimden gelenin en iyisini yaparak herkesin bana olan güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağım."

#5
Foto - Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Ozan Tufan, Trabzonspor'a karşı yıllarca rakip olarak forma giydiğini anımsatarak, "Her zaman çok zor bir deplasman olmuştur. O yüzden burada Trabzon için forma terletmek benim için gurur verici olacak. Mutluyum ve gururluyum." diye konuştu. Ozan Tufan'ın yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Tufan'ın yüzünün sürekli asık olduğunu ileri sürdü.

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