Ozan Tufan’ın yüz ifadesi dikkat çekti

Transfer sürecine ilişkin gelişmeleri aktaran Ozan Tufan, şunları kaydetti: "Abdllulah hoca aradı ve istediğini söyledi. Abdullah hocaya çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma oldu. Ondan sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla ufak bir konuşmamız oldu. Sonra işlemlerimiz tamamlandı ve buraya geldik. Çok kısa sürdü zaten. Ben de Türkiye'de oynamayı istiyorum gerçekten. Trabzon da büyük bir camia ve elimden gelenin en iyisini yaparak herkesin bana olan güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağım."