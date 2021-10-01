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Hayat-Aktüel
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Oyuncu Sadi Celil Cengiz kaza geçirdi

2021-10-01 19:31:33
Oyuncu Sadi Celil Cengiz kaza geçirdi

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Alınan bilgiye göre, Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

#3
Foto - Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

#4
Foto - Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

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