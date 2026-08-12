Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu söyleyen Bülbül, nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştı. Yunus Bülbül, paylaşımına "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" notunu düştü. Bülbül'ün nikah videosuna çok sayıda tebrik mesajı geldi.