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Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 4.kez evlendi. Bülbül'ün nikah fotoğrafları paylaşıldı.

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Foto - Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

Bir döneme damga vuran Bücür Cadı'da 'Köfteci Abbas' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül uzun süre sonra ortaya çıktı. 71 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, dördüncü kez nikah masasına oturdu.

#2
Foto - Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

4.KEZ NİKAH MASASINA OTURDU Ünlü sanatçı, hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirdi. Çiftin nikah merasimi Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

#3
Foto - Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu söyleyen Bülbül, nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştı. Yunus Bülbül, paylaşımına "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" notunu düştü. Bülbül'ün nikah videosuna çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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Foto - Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU 71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 'ün eşinin 38 yaşında olduğu da iddia edildi. Bu yaş farkı sosyal medyada konuşuldu.

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Yorumlar

VATANDAŞ

Rabbim evliliğinizi daim etsin inşallah. Yunus BÜLBÜL iyi bir insan.

FATİHH

kemalistler imansızlar metres tutuyor o yaştaki kadın kızları adam nikah kıymış yaşından size ne
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