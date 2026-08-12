Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu!
71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 4.kez evlendi. Bülbül'ün nikah fotoğrafları paylaşıldı.
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71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 4.kez evlendi. Bülbül'ün nikah fotoğrafları paylaşıldı.
Bir döneme damga vuran Bücür Cadı'da 'Köfteci Abbas' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül uzun süre sonra ortaya çıktı. 71 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, dördüncü kez nikah masasına oturdu.
4.KEZ NİKAH MASASINA OTURDU Ünlü sanatçı, hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirdi. Çiftin nikah merasimi Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.
Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu söyleyen Bülbül, nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştı. Yunus Bülbül, paylaşımına "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" notunu düştü. Bülbül'ün nikah videosuna çok sayıda tebrik mesajı geldi.
YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU 71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 'ün eşinin 38 yaşında olduğu da iddia edildi. Bu yaş farkı sosyal medyada konuşuldu.
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