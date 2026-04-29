  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akreplerin ölümcül sırrı ne açıkladılar! Ezber bozan gerçek... Herkes şaşırdı Yumuşatıcılar astımı yapar mı? Uzmanı her şeyi bir bir anlattı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor! Sizden daha yakın dostumuz yok diyen Trump’ın itirafı şaşkına çevirdi! Davette dikkat çeken ünlü isimler vardı... Bugün açılan fuara ilgi büyük Milyonluk yat ve tekneler vitrine çıktı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Sizden daha yakın dostumuz yok diyen Trump'ın itirafı şaşkına çevirdi! Davette dikkat çeken ünlü isimler vardı...
Giriş Tarihi:

Sizden daha yakın dostumuz yok diyen Trump’ın itirafı şaşkına çevirdi! Davette dikkat çeken ünlü isimler vardı...

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla onuruna Beyaz Saray’da görkemli bir devlet yemeği düzenledi. Melania Trump ve Camilla’nın benzer renk kıyafetleri tercih etmesi dikkat çekti. Beyaz Saray'da düzenlenen tarihi törene 100’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede birçok ünlü isim var.

Kral Charles'ın ABD Kongresi'ndeki hitabının ardından, Beyaz Saray’da görkemli bir devlet yemeği düzenlendi. Kiraz çiçekleriyle süslenen giriş salonu ve pembe tonların hâkim olduğu dekorasyon dikkat çekti. Ziyaret, ABD’nin bağımsızlığının 250. yılına denk gelmesi açısından da sembolik önem taşıyor.

Kral Charles'ı, Kongre'deki konuşması için tebrik eden Trump, "Demokratları ayağa kalkmaya ikna etti. Ben bunu hiç başaramamıştım. İnanamadım. Aslında, onu herhangi bir Cumhuriyetçi veya Demokrat'tan daha çok sevdiler." dedi. Trump, iki ülke arasında "ebedi ve olağanüstü" bağ olduğunu, tarihin "Amerikan vatanseverliği ve İngiliz gururunun birleşiminden daha güçlü bir güç görmediğini" belirtti. Ayrıca, "Amerika'da başlayan Britanya İmparatorluğu elbette burada sona ermedi. Britanya Adaları'nın evlatları, daha önce hiçbir ulusun yapmadığı kadar çok ülke kurdular ve daha fazla medeniyet yaydılar. Güneşin asla batmadığı İngilizce konuşulan bir dünya inşa ettiler ve özgür insanların her zaman örnek alacağı bir model oluşturdular." diye konuştu.

Bir önceki konuşmasında ise annesi Mary McLeod’un bir dönem Kral Charles’a ilgisi olduğunu da dile getirdi. Kral Charles konuşmasında Trump’ın "Biz olmasaydık Almanca konuşuyor olurdunuz" çıkışına atıfta bulunarak "Biz olmasaydık siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz" dedi. Kral Charles , Trump’ın ev sahipliğine teşekkür edip "Bu yemek, kesinlikle Boston Çay Partisi'nden çok daha iyi bir gelişme" diyerek adeta tarihe bir göndermede bulundu. First Lady Melania Trump’ın bizzat ilgilendiği gece tasarımı, İngiliz bahçelerinden ilham aldı. Leylaklar ve bahar çiçekleriyle donatılan salonda, Beyaz Saray koleksiyonuna ait 250’den fazla parçalık gümüş takım kullanıldı.

SEMBOLİK GÜÇ GÖSTERİSİ! ABD basınına göre ziyaret, yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda sembolik bir güç gösterisi olarak da değerlendiriliyor. Yemekte Beyaz Saray’ın kendi bahçesinden toplandığı belirtilenn taze bitkilerle hazırlanan kremalı bir sebze çorbası (velouté), yanında palmiye kalbi salatası ve İtalyan mantısı (ravioli) servis edildi. 100’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede konuk listesi: Ünlü isimler var Yüksek Mahkeme’den Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, John Roberts ve Clarence Thomas gecede hazır bulundu.Teknoloji dünyasından Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Apple CEO’su Tim Cook davetliler arasındaydı. Fox News sunucuları Greg Gutfeld, Laura Ingraham ve Bret Baier’in yanı sıra golfçu Rory McIlroy, moda tasarımcısı Ralph Lauren ve New England Patriots’un sahibi Robert Kraft da konuk listesinde yer aldı.

"Dover Sole Meunière" (dil balığı) ve arı kovanı formunda çikolatalı gâteau da ikram edilen lezzetler arasındaydı. 'SİZ FRANSIZCA KONUŞUYOR OLURDUNUZ'! Kral Charles, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ocak ayında sarf ettiği "ABD olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı" sözlerine doğrudan atıfta bulundu. Trump'a dönerek konuşan Kral Charles'ın şu sözleri salonda kahkahaya neden oldu! Sizden daha yakın dostumuz yoktur demişti! İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, “Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Güçsüzde olsa avrupa temeli olmadan abd hiçtir. Trump önce bunu anlamadı yalnız kalınca ingilizleri hatırladı ama yine yanlış yaptı çünkü bu seferde kıta Avrupası ne oluyor diyecek

Yarın arkasından vurur

Bu haysiyetsiz adam.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti
Gündem

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Gündem

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Antalya’da siyaset gündemi, eski belediye başkanı Muhittin Böcek hakkındaki sarsıcı iddialarla çalkalanıyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın deşi..
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!
Dünya

Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!

Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel ..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü
Dünya

Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki beldelere gün boyunca düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Geçici ateşkesin yürürlükte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23