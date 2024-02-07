Oysa hayalet ağ temizliği yapılacaktı! Bakın Karadeniz’de tesadüfen ne bulundu

Denize dağılmış yaygın bir batık bulduklarını belirten Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk başta geminin arka tarafını bulduk, 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50-55 metre arasında değişiyor. Önceliğimiz batığın ismini bulmaktı fakat her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık." dedi. Birkan, batığın içindeki malzemelerle ilgili henüz tespit yapamadıklarını ifade ederek, "Batığın yaklaşık 1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4-5 metresi tabandan yukarıda bir yükselti olarak görüntü veriyor. Ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik. Fakat herhangi bir emareye rastlamadık. Batığın, ilk önce bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor." dedi.