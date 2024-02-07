Oysa hayalet ağ temizliği yapılacaktı! Bakın Karadeniz’de tesadüfen ne bulundu

Bunun üzerine çalışma için Hopa Liman Başkanlığından gerekli izinleri alan kulüp, bölgede çalışma başlattı. Kulüp bünyesindeki dalgıçlar, 5 kilometrelik alanda yaptıkları hayalet ağ arama ve temizleme çalışması sırasında parçalanmış gemi batığına rastladı. Yapılan inceleme ve görüntüleme sonucu yaklaşık 1,5 metresi kuma gömülmüş, hayalet ağların sarması nedeniyle ismi öğrenilemeyen geminin bir parçasının 53 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü, kalıntılarını buldukları batığa ilişkin Hopa Liman Başkanlığına rapor sundu. Kulüp Başkanı Rıza Birkan, gazetecilere, batığın tespitinin ardından ekip olarak yaklaşık 2 mil açıkta araştırma yapılacak bölgeye giderek çalışma başlattıklarını söyledi.