Oysa bir yıllığına gitmişti!

"O zamanki Almanlar daha farklıydı, yabancı düşmanlığı vardı. Daha sonraları gençler birbirleriyle kaynaşmaya başladı ve Almanlarla dost olmaya başladık. İlk başta ailemi getirmemiştim, birkaç yıl sonra onları getirdim. O dönemlerde Türk işçilerin en büyük sorunlarından biri de barınma sorunuydu, kalacak yer bulmak özellikle ailesini getirenler için çok zordu. Ailemi getirince lojmanların sorumlusu bizden kira almadı ve binalara benim isim vermemi istedi. Binalara İstanbul, Ankara, İzmir gibi isimler koydum. Vatan hasreti çoktu." Birçok kişinin kendisi gibi kısa süreli çalışmak için Almanya'ya geldiğini ancak dönemediğini anlatan Becermen, "İnsanların birçoğu buraya bir ev, bir traktör ya da arsa almak için geldi ama birçoğu artık dönemedi burada kaldı ve buralı oldu. İkinci, üçüncü nesil Türkler burada büyük işler başardı, önemli mevkilere geldi. Artık burada iftihar edeceğimiz çok sayıda insanımız var." dedi. Becermen, gülümseyerek, "Ancak bir konuda şikayetçiyim; hastanelerde çalışan çok sayıda başhekim ve profesörümüz var, her şeyi yaptılar ama bir türlü hastanelerde benim çok sevdiğim kuru fasulye yemeği verme alışkanlığını aşılayamadılar." sözlerini sarf etti. Becermen, "Bunca yıl sonra Almanya'ya geldiğinize pişman mısınız?" sorusu üzerine duygulanan Becermen, yanı başından hiç ayırmadığı Atatürk kitabını göstererek, "Kaldığım odanın duvarlarını da Türk bayraklarıyla süslemek isterdim ama Alman huzurevinde çevrenin de çok dikkatini çekmek istemediğim için bayrak asmadım ancak o ay yıldızlı bayrak bizim hep kalbimizde." diye konuştu. 93 yaşındaki Becermen, Nisan 2021'de hayat arkadaşı Kader Becermen'i kaybettikten sonra Türkiye ile Almanya arasındaki göç tarihine ışık tutacak belgelerin de yer aldığı kitap ve fotoğraflardan oluşan arşivini Philipps Marburg Üniversitesi ile Stadtallendorf Dokümantasyon ve Bilgi Merkezine (DIZ) bağışlayarak Stadtallendorf'daki bir huzurevindeki küçük odasında yaşamaya başladığını sözlerine ekledi.