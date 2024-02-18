Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Köyünde eksik gördüğü bazı hizmetlerden dolayı muhtar adayı olduğunu ve Avrupa’da para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını dile getiren Dursun Ali Kutanoğlu, “30 senedir Almanya'daydım ve şimdi malulen emekli oldum. Köyümde bazı eksik şeyler var. Onları tamamlamak istiyorum. Almanya'da biz cami derneği olarak kiliseyi alıp camiye çevirdik. Almanya'da ilk. Köyümde şu an bir çocuk parkı eksik. Yol çalışmaları için Almanya’dan bir iş makinesi köyüme getirmek istiyorum. Ayrıca ben muhtar olunca maaşımı köyüme bağışlayacağım ve silah ruhsatı da almayacağım. Aynı zamanda yan köyler ve kendi köyüm için bir iş makinesi ve kamyon alıp köye bağışlayacağım. Seçildikten sonra bir heyetle Almanya’ya gidip Fransa'da, Almanya'da, İsviçre’de para toplayıp bu köye bağışlayacağım. Bütün komşu köylerimiz de faydalanacak. Benim altı parça tapulu arazim var. Manganez köyünde yapamazsam bunları, ben köyümdeki araziyi ipotek edeceğim” ifadelerini kullandı.