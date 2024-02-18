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Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

2024-02-18 15:29:07
Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Rize'de 433 nüfuslu köyün muhtar adayının vaatleri herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2023 verilerine göre nüfusu 433 olan köyde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, kamyon ile iş makinesi vaad etti.

#2
Foto - Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

63 yaşındaki Dursun Ali Kutanoğlu, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan emekli olup memleketi Ardeşen ilçesine bağlı 433 nüfuslu Manganez köyüne dönüş yaptı. 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık için adaylığını açıklayan Kutanoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde adayı olduğu köyündeki vatandaşlara verdiği vaatler ile şaşırttı.

#3
Foto - Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Kutanoğlu, seçilmesi halinde köyü Manganez’e bir adet iş makinesi ve kamyon alarak bağışta bulunacağını açıkladı. Bununla da yetinmeyen Kutanoğlu, 5 yıl boyunca sürecek muhtarlık görevi sürecince maaşı ile silah ruhsatı almayacağını söyledi. Verdiği vaatleri yerine getirmemesi durumunda köyündeki araziyi noter aracılığıyla ipotek ettireceğini belirten Kutanoğlu, köy halkından destek beklediğini açıkladı.

#4
Foto - Öyle vaatler sıraladı ki... Bu muhtar başka muhtar

Köyünde eksik gördüğü bazı hizmetlerden dolayı muhtar adayı olduğunu ve Avrupa’da para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını dile getiren Dursun Ali Kutanoğlu, “30 senedir Almanya'daydım ve şimdi malulen emekli oldum. Köyümde bazı eksik şeyler var. Onları tamamlamak istiyorum. Almanya'da biz cami derneği olarak kiliseyi alıp camiye çevirdik. Almanya'da ilk. Köyümde şu an bir çocuk parkı eksik. Yol çalışmaları için Almanya’dan bir iş makinesi köyüme getirmek istiyorum. Ayrıca ben muhtar olunca maaşımı köyüme bağışlayacağım ve silah ruhsatı da almayacağım. Aynı zamanda yan köyler ve kendi köyüm için bir iş makinesi ve kamyon alıp köye bağışlayacağım. Seçildikten sonra bir heyetle Almanya’ya gidip Fransa'da, Almanya'da, İsviçre’de para toplayıp bu köye bağışlayacağım. Bütün komşu köylerimiz de faydalanacak. Benim altı parça tapulu arazim var. Manganez köyünde yapamazsam bunları, ben köyümdeki araziyi ipotek edeceğim” ifadelerini kullandı.

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