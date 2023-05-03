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Medya
9
Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

2023-05-03 15:04:36
Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan, Trabzon ile Gümüşhane’yi birbirine bağlayan “Zigana Tüneli”nin inşa süreci, “Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli” belgeseliyle ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli”, bu akşam saat 20.00’de eş zamanlı olarak TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Kürdi’de ortak yayınla, saat 22.00’de ise TRT Haber’de ekranlara gelecek.

#1
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Tamamen Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli kaynaklarla inşa edilen yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle bugün vatandaşların hizmetine girecek. Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak olan Zigana Tüneli’nin inşa hikayesi, TRT Belgesel’in “Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli” belgeseliyle açılış töreninin ardından ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

#2
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3’üncü ve Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane’nin ev sahipliği yapacağı dünya çapında bir karayolu projesi olacak. Tünelle birlikte mevcut yol 8 kilometre kısaltılacak, seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak. Böylece yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Proje, tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati önem taşıyor.

#3
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Türkiye’nin Dev Yapıları belgeselinde sunucu Tolga Gürsoy, ileri teknoloji kullanılarak, çevre ve şehircilik duyarlılığıyla inşa edilen Zigana Tüneli’nin mühendislerine merak edilen soruları soruyor. Özel grafik ve animasyon tekniklerinin kullanıldığı belgeselde izleyenler dev yapıların inşa sürecine yakından tanık oluyor.

#4
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Türkiye’nin Dev Yapıları belgeseli “Zigana Tüneli” bölümüyle, bu akşam saat 20.00’de eş zamanlı olarak TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Kürdi’de ortak yayınla, saat 22.00’de ise TRT Haber’de ekrana gelecek.

#5
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Çok sayıda yeni yapımla ekranını zenginleştiren ve yıl boyunca seyirciye güçlü içerikler sunmayı hedefleyen TRT Belgesel, araştırma ve tarih türünde özgün bir yapımı daha ekrana taşıyor.

#6
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

“Karanlık Miras” adlı belgesel serisiyle, bugünün dünyasında yaşanan acıların ve insani krizlerin arka planındaki Batı zihniyetini sorgulanıyor ve bu zihniyetin köklerine tarihi gerçekler üzerinden işaret ediliyor. İslamofobi, ırkçılık, işgaller, iktidar savaşları ve öteki düşmanlığı gibi olgular günümüz Batı dünyasında karşımıza çıkıyor ve hepsi insanlık adına utanç sayfaları olarak kayıtlara geçiyor. Belgeselin her bölümünde tarihin farklı bir evresi üzerine Türkiye’den ve dünyadan saygın isimler röportajlarıyla konuya ışık tutuyor.

#7
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Çekimleri 12 ülkede toplam 107 uzmanla yapılan “Karanlık Miras” belgeseli, ilk bölümünde Batı medeniyetinin öteki düşmanlığının köklerini oluşturan Doğu-Batı kadim ayrılığının hikayesine odaklanıyor. Batı medeniyetinin Doğu’dan ayrışması ve Doğu’ya duyduğu öfkenin kökenindeki gerçek sebepleri inceliyor. Troya Savaşı’ndan Çanakkale Savaşı’na uzanan geniş bir aralıkta Doğu ve Batı ikileminin ve çatışmasının bilinmeyen öyküsü “Troya Kadim Ayrılık” bölümünde ele alınıyor.

#8
Foto - Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

Yönetmenliğini Talha Eyüboğlu’nun üstlendiği “Karanlık Miras” belgeseli ilk bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de TRT Belgesel’de izleyiciyle buluşacak.

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