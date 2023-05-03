2023-05-03 15:04:36 Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan, Trabzon ile Gümüşhane’yi birbirine bağlayan “Zigana Tüneli”nin inşa süreci, “Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli” belgeseliyle ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. “Türkiye’nin Dev Yapıları Zigana Tüneli”, bu akşam saat 20.00’de eş zamanlı olarak TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Kürdi’de ortak yayınla, saat 22.00’de ise TRT Haber’de ekranlara gelecek.