Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... Türkiye çağrısı! Dev yapım ekranlara geliyor...

“Karanlık Miras” adlı belgesel serisiyle, bugünün dünyasında yaşanan acıların ve insani krizlerin arka planındaki Batı zihniyetini sorgulanıyor ve bu zihniyetin köklerine tarihi gerçekler üzerinden işaret ediliyor. İslamofobi, ırkçılık, işgaller, iktidar savaşları ve öteki düşmanlığı gibi olgular günümüz Batı dünyasında karşımıza çıkıyor ve hepsi insanlık adına utanç sayfaları olarak kayıtlara geçiyor. Belgeselin her bölümünde tarihin farklı bir evresi üzerine Türkiye’den ve dünyadan saygın isimler röportajlarıyla konuya ışık tutuyor.