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Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

2023-05-28 16:14:30
Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

Karabük’te kimsesi olmayan ve sol ayağı kesik olan bir vatandaş, sağlık görevlisinin sırtında ambulansa kadar taşınarak, oy kullanmaya getirildi.

#1
Foto - Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanma devam ediyor. Karabük, ilçeleri ve köylerinde kurulan 726 sandık ve 3 seyyar sandık ile vatandaşlar oylarını kullanıyor.

#2
Foto - Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

Sağlık sorunu olan ve evinden çıkamayacak durumda olan seçmenler seyyar sandık ile oylarını kullanırken, bazı seçmenlerin ise ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanmaları sağlandı. İlerleyen yaşından dolayı yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşların ise yakınlarının yardımı ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

#3
Foto - Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

Karabük Yeşil Mahalle Mizab Sokak'ta ikamet eden, sol ayağı kesik olan ve kimsesi bulunmayan Satı Çelebi de oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambulans ekibinde görevli sağlık memuru Resul Çug ve sürücü sağlık memuru Oktay Karatağ, Çelebi’nin evine gitti. Yüksek merdivenlerden dolayı Çelebi'nin sedye ile taşınması güç olunca, sağlık memuru Resul Çug, bir ayağı kesik olan Çelebi’yi sırtına alıp ambulansa kadar merdivenlerden çıkararak, ambulansla oy kullanacağı Anayasa İlkokulu'na getirdi. Çelebi, oyunu kullandıktan sonra yine aynı ekip tarafından evine bırakıldı.

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