Oy kullanmaya sağlık görevlisinin sırtında gitti

Karabük Yeşil Mahalle Mizab Sokak'ta ikamet eden, sol ayağı kesik olan ve kimsesi bulunmayan Satı Çelebi de oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambulans ekibinde görevli sağlık memuru Resul Çug ve sürücü sağlık memuru Oktay Karatağ, Çelebi’nin evine gitti. Yüksek merdivenlerden dolayı Çelebi'nin sedye ile taşınması güç olunca, sağlık memuru Resul Çug, bir ayağı kesik olan Çelebi’yi sırtına alıp ambulansa kadar merdivenlerden çıkararak, ambulansla oy kullanacağı Anayasa İlkokulu'na getirdi. Çelebi, oyunu kullandıktan sonra yine aynı ekip tarafından evine bırakıldı.