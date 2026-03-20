Tam kafayı yemelik olay: 16 milyon dolarlık helikopteri düşüren silaha bakın
Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenmişken şok eden bir saldırı yaşandı. KA-52 helikopteri FVP drone ile düşürüldü.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta insansız sistemlerin rolü her geçen gün daha da belirleyici hale gelirken, son gelişme bu dönüşümün çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor. Ukrayna kaynaklarına göre, cephe hattında ilk kez bu tür bir yöntemle yüksek değerli bir hava hedefi etkisiz hale getirildi.
Çatışmaların yoğunlaştığı Pokrovsk hattında gerçekleşen olayda, Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri’ne bağlı “Yükseklerin Avcıları” (Khyzhaky Vysot) adlı birlik, Rusya’ya ait Kamov Ka-52 tipi taarruz helikopterini hedef aldı.
Yaklaşık 16 milyon dolar değerindeki bu helikopter, Rus ordusunun en gelişmiş taarruz platformlarından biri olarak biliniyor. “Alligator” lakabıyla da anılan Ka-52, zırhlı hedeflere karşı yüksek ateş gücü ve gelişmiş sensör sistemleriyle öne çıkıyor.
Operasyonda dikkat çeken en önemli unsur, fiber optik kabloyla kontrol edilen FPV (First Person View) kamikaze drone oldu. Bu sistem, klasik radyo frekanslı dronlardan farklı olarak elektronik karıştırmaya (jammer) karşı oldukça dirençli. Bu sayede operatör, yoğun elektronik harp ortamında bile drone üzerinde kesintisiz kontrol sağlayabiliyor. Ukrayna’nın son dönemde özellikle cephe hattında bu tür sistemleri yaygınlaştırdığı biliniyor.
İddialara göre Ukraynalı operatörler, alçak irtifada manevra yapan helikopteri tespit etti. Ardından fiber optik kontrollü FPV drone doğrudan hedefe yönlendirildi. Çarpma anında meydana gelen patlama sonucunda helikopterin ağır hasar alarak düştüğü ifade ediliyor. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı, ancak bağımsız kaynaklar tarafından henüz tam olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.
