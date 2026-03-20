Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram
AA Giriş Tarihi:

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Foto - Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler kabirler başında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Foto - Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Kabirlere çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle bayramlaşarak orada bulunanlara çeşitli ikramlarda bulundu. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2017 yılında şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, bayramlarının hep buruk geçtiğini, herkesin evlatlarına sarılırken kendilerinin mezar taşlarına sarıldığını söyledi.

Foto - Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Gürel, bu acının tarifinin olmadığını belirterek, "Vatan sağ olsun. Acının tarifi yok. O gelemiyor hiçbir zaman. Allah kimseye evlat acısı vermesin, evladıyla sınamasın. Bayram geliyor denilince zaten yüreğimde fırtınalar kopuyor. Bize bayram gelmiyor." dedi. Şehit yakını Tuncer Yuğlalı, yıllardır bayramlarda ziyaret için buraya geldiklerini dile getirdi. Yuğlalı, "Başta Peygamber Efendimiz, tüm ölmüşlerimiz, şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun. Bizlere şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip etsin. Bayramını kutladık, amcamın ellerinden öpüyorum. O bizim kıymetlimizdi. Allah kimseye bu acıyı vermesin." diye konuştu.

Foto - Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

Fikret Ayaz, Aydın Söke'den gelip şehit olan yeğeninin kabrini her bayram ziyaret ettiğini anlatarak, yaşadıklarının konuşulması ve anlatılmasının çok zor olduğunu söyledi. Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda 6 Temmuz 2025'te şehit olan Ahmet Gültekin'in babası Habib Gültekin, ilk kez bu bayramı oğlu olmadan geçirdiğini belirtti. Gültekin, "Şehitlerimiz olmadan bu vatan olmaz, bu bayrak dalgalanmaz. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

