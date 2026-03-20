Nükleer silahı olan ülke dünyaya ilan etti: Türkiye için hazırız
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik destek açıklaması yapan nükler güce sahip olan ülkeden yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik destek açıklaması yapan nükler güce sahip olan ülkeden yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Bölgede artan savaş gerilimi sürerken, Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.
Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak nitelendiren Ghumman, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek, "Dostluğumuz Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Zor zamanlarımızda her daim birbirimize destek olduk" dedi.
Açıklamasında mevcut bölgesel gelişmelere de değinen Ghumman, Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bugün de ihtiyaç olursa tereddüt etmeden Türkiye'nin yanında yer almaktan geri durmayız. Bu zor coğrafyadayız ve birbirimize destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Ghumman, sözlerini "Türkiye için desteğe her zaman hazırız" diyerek tamamladı.
