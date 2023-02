YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ Yapay zekayı hayatımızın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve fonksiyonel çözümler sunuyor. Özellikle altyapılarını son teknoloji ile donatan büyük şirketler, yapay zeka alanındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor ve bu alanda çok iyi yatırımlar yapıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda yapay zeka üzerine çalışacak kişilere büyük bir ihtiyaç olacağını gösteriyor. Bankacılıktan sağlık sektörüne, tekstilden inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka üzerinde çalışmak istiyorsanız matematik, yazılım, büyük veri teknolojisi ve algoritmalarına iyi derecede hakim olmanız gerekiyor.