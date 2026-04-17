ÖTV'siz araç devri resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte alınabilecek otomobiller
ÖTV'siz araç alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından alınabilecek otomobil modelleri de netleşti. İşte detaylar...
ÖTV'siz araç alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından alınabilecek otomobil modelleri de netleşti. İşte detaylar...
Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı.
Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.
ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlar da netleşti;
İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER!
TOGG T10X V2
TOGG T10X V1
TOGG T10X V1 STANDART
TOGG T10F V1
TOGG T10F V2
TOGG T10F V1 RWO
HYUNDAİ BEYON 1.0 T-GDI
HYUNDAİ BEYON 1.0 T-GDI STYLE
HYUNDAİ BEYON 1.0 T-GDI JUMP
RENAULT DUSTER TECNO
RENAULT DUSTER TECNO TURBO
RENAULT DUSTER EVOLUTİON
