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Türkiye
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Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

2022-09-09 07:07:40
Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde önünde seyreden tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Hakan Gürsoy (22) idaresindeki 14 ELA 907 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gölyaka Gişeleri mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Suat Durmuş yönetimindeki 06 BRT 447 plakalı tır ile çarpıştı.

#2
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Araçta sıkışan Gürsoy, kaza yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

#3
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Gürsoy'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Kazadan görüntüler...

#6
Foto - Otoyolda feci kaza! Kişi öldü

Kazadan görüntüler...

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