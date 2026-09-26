Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili olay sözler: Akılları ermiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, köprü ve otoyolların özelleştiriileceğine dair çıkan iddialarla ilgili konuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, köprü ve otoyolların özelleştiriileceğine dair çıkan iddialarla ilgili konuştu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da aralarında bulunduğu 8 otoyolun 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınması kararına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.
Yapılan eleştirileri alaya alan Zeybekci, “Köprü satılır mı? İstanbul Boğaz Köprüsü’nü satan bir Sülün Osman vardı, bunlar herhalde ona fazla takılmışlar” dedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında yapılan basın toplantısına katılan Nihat Zeybekci, satış iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Zeybekci, “Köprü satılır mı? İstanbul Boğaz Köprüsünü satan bir Sülün Osman vardı. Bunlar herhalde fazla takılmışlar. Köprülerin satılacağını sanıyorlar. Köprüler otoyollar eğer bir gelir özelleştirmesine giderse Hazine 30 yıllık geliri peşin alır.
Bunlar ihale şartnamesinde olacak. Çevre yolları özelleştirilmeyecek. Devlet çevre yollarının bakımını da otoyola bağlı olduğu yerin ihalesini de alana verecek. Bakımı, yenilenmesi tamirini de oralara verecek. Akılları ermiyor. Bugün kadar yaptıkları 1 kilometre otoyolu yok, hayal dahi edemezler” dedi.
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