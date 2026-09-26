Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunan toplumunun İsrail’e bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varufakis, Yunanlıların ezici çoğunluğunun İsrail’i uluslararası hukuk ve temel insani değerleri ihlal eden bir devlet olarak gördüğünü ileri sürdü. Varufakis, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ise yalnızca mevcut hükümetleri değil, iki ülkede yıllardır görev yapan hükümetleri eleştirdiğini belirterek, Ege’nin iki yakasında sürekli bir gerilim ve olası savaş ortamı algısının oluşturulduğunu söyledi. “Burada suçu bir tarafa yüklemiyorum” diyen Varufakis, Türkiye ve Yunanistan’daki art arda gelen hükümetlerin iki ülke arasında potansiyel bir gerilim ve savaş olduğu hissinin oluşmasına veya devam etmesine katkı sağladığını ifade etti.