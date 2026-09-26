  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısırlı yıldızın oturduğu taş değere bindi: ‘Salah Yaylası’ bir gecede yok oldu Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da... İstanbul'a komşu ilde doğalgaz heyecanı: Ön çalışmada rezerve ulaşıldı, işi resmiyete dökmek için yerin altına iniliyor Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye... Çok konuşulacak hamleyi sonunda yaptı: İşte Jürgen Klopp'tan Nübel kararı Her yerde uygulansa kimse atamaz: Yere çöp atanlara okkalı ceza Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap Tek tek açıkladı: Oğuz Altay Okan Buruk için yönetimle görüştü... Resmen akılları karıştırdı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşmaya ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

1
#1
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina’nın İsrail ile geliştirdiği stratejik ittifakı sert sözlerle eleştirirken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin sona erdirilmesi ve iki ülke arasında saldırmazlık anlaşması yapılması çağrısında bulundu. Varufakis, “İsrail bizim için tek parmağını bile kıpırdatmaz” dedi.

#2
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunanistan eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Partisi Genel Sekreteri Yanis Varufakis, TRT World’e verdiği röportajda Yunanistan’ın İsrail ile ilişkileri, Türkiye ile yaşanan gerilim ve Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Varufakis, Atina yönetiminin İsrail ile kurduğu stratejik ittifakın Yunanistan’ın güvenliğine katkı sağlamayacağını savunarak, Yunanistan’ın Türkiye ile yaşadığı sorunları askeri ittifaklar ve silahlanma üzerinden çözmeye çalışmak yerine doğrudan bir barış anlaşmasına yönelmesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunan toplumunun İsrail’e bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varufakis, Yunanlıların ezici çoğunluğunun İsrail’i uluslararası hukuk ve temel insani değerleri ihlal eden bir devlet olarak gördüğünü ileri sürdü. Varufakis, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ise yalnızca mevcut hükümetleri değil, iki ülkede yıllardır görev yapan hükümetleri eleştirdiğini belirterek, Ege’nin iki yakasında sürekli bir gerilim ve olası savaş ortamı algısının oluşturulduğunu söyledi. “Burada suçu bir tarafa yüklemiyorum” diyen Varufakis, Türkiye ve Yunanistan’daki art arda gelen hükümetlerin iki ülke arasında potansiyel bir gerilim ve savaş olduğu hissinin oluşmasına veya devam etmesine katkı sağladığını ifade etti.

#5
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Yunanistan’daki Türkiye algısının özellikle 1974 Kıbrıs olaylarından sonra şekillendiğini savunan Varufakis, bu yaklaşımın İsrail ile yakınlaşmanın arkasındaki nedenlerden biri olduğunu söyledi. Varufakis, Yunanistan’daki bakış açısını şu sözlerle anlattı: “İsrail kötü, acımasız ve soykırımcı; bunda şüphe yok. Ama düşmanımın düşmanı benim dostumdur, en azından potansiyel dostumdur.” Yunanistan’ın Türkiye’den kaynaklanan tehdit algısı nedeniyle başka bir askeri güce ihtiyaç duyduğu düşüncesinin yanlış olduğunu savunan Varufakis, özellikle Kastellorizo ve Rodos üzerinden dile getirilen güvenlik endişelerine dikkat çekti.

#6
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

MeRA25 olarak Yunan halkını İsrail ile kurulan stratejik ittifak konusunda uyardıklarını belirten Varufakis, İsrail’in olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Yunanistan’ın yanında askeri olarak savaşacağı beklentisinin gerçekçi olmadığını savundu. Varufakis şöyle konuştu:

#7
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

“Türkiye’nin bizi işgal etmek üzere olduğunu düşünseniz bile, gerçekten İsrail’le kurulan bu stratejik ittifakın bize askeri açıdan yardım edeceğini düşünüyor musunuz? İsrail’in, gerektiğinde Türk Hava Kuvvetleri’ne karşı bizim için tek parmağını bile kıpırdatacağını düşünüyor musunuz? Hiçbir koşulda.”

#8
Foto - Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin

Varufakis, İsrail devleti ile İsrailli vatandaşlar arasında ayrım yaptığını özellikle vurgularken, Yunanistan’ın İsrail devletiyle stratejik ittifak kurmasını eleştirdi. “Türkiye’nin Yunanistan için bir tehdit olduğunu kabul etseniz bile, İsrail’le kurulan bu stratejik ittifakın bir anlamı yok” diyen Varufakis, Atina’nın güvenlik politikalarının başka ülkelerin askeri desteğine bağlanmaması gerektiğini savundu. BİRLİK GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yahudiler sadece kendini düşünür
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu
Gündem

Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu kürsüsünde çağrı cihazını havaya kaldırması ve Batılı liderlere yönelik sert t..
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesi sırasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Estonya'da konuşlu Türk F-16 ..
Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!
Gündem

Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Çömlekköy Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak su ve sulama yatırımlarının önemine d..
Suudi Arabistan’da dikkat çeken çıkış! Cephedeki askerlere "hazır olun" mesajı
Gündem

Suudi Arabistan’da dikkat çeken çıkış! Cephedeki askerlere “hazır olun” mesajı

Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim tırmanırken Riyad’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Başmüftü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23