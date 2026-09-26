Yanis Varufakis'ten gündemi sarsan sözler: Türkiye'ye karşı İsrail'le yatağa girerseniz destek filan beklemeyin
Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşmaya ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşmaya ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Atina’nın İsrail ile geliştirdiği stratejik ittifakı sert sözlerle eleştirirken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin sona erdirilmesi ve iki ülke arasında saldırmazlık anlaşması yapılması çağrısında bulundu. Varufakis, “İsrail bizim için tek parmağını bile kıpırdatmaz” dedi.
Yunanistan eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Partisi Genel Sekreteri Yanis Varufakis, TRT World’e verdiği röportajda Yunanistan’ın İsrail ile ilişkileri, Türkiye ile yaşanan gerilim ve Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Varufakis, Atina yönetiminin İsrail ile kurduğu stratejik ittifakın Yunanistan’ın güvenliğine katkı sağlamayacağını savunarak, Yunanistan’ın Türkiye ile yaşadığı sorunları askeri ittifaklar ve silahlanma üzerinden çözmeye çalışmak yerine doğrudan bir barış anlaşmasına yönelmesi gerektiğini söyledi.
Yunan toplumunun İsrail’e bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varufakis, Yunanlıların ezici çoğunluğunun İsrail’i uluslararası hukuk ve temel insani değerleri ihlal eden bir devlet olarak gördüğünü ileri sürdü. Varufakis, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ise yalnızca mevcut hükümetleri değil, iki ülkede yıllardır görev yapan hükümetleri eleştirdiğini belirterek, Ege’nin iki yakasında sürekli bir gerilim ve olası savaş ortamı algısının oluşturulduğunu söyledi. “Burada suçu bir tarafa yüklemiyorum” diyen Varufakis, Türkiye ve Yunanistan’daki art arda gelen hükümetlerin iki ülke arasında potansiyel bir gerilim ve savaş olduğu hissinin oluşmasına veya devam etmesine katkı sağladığını ifade etti.
Yunanistan’daki Türkiye algısının özellikle 1974 Kıbrıs olaylarından sonra şekillendiğini savunan Varufakis, bu yaklaşımın İsrail ile yakınlaşmanın arkasındaki nedenlerden biri olduğunu söyledi. Varufakis, Yunanistan’daki bakış açısını şu sözlerle anlattı: “İsrail kötü, acımasız ve soykırımcı; bunda şüphe yok. Ama düşmanımın düşmanı benim dostumdur, en azından potansiyel dostumdur.” Yunanistan’ın Türkiye’den kaynaklanan tehdit algısı nedeniyle başka bir askeri güce ihtiyaç duyduğu düşüncesinin yanlış olduğunu savunan Varufakis, özellikle Kastellorizo ve Rodos üzerinden dile getirilen güvenlik endişelerine dikkat çekti.
MeRA25 olarak Yunan halkını İsrail ile kurulan stratejik ittifak konusunda uyardıklarını belirten Varufakis, İsrail’in olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Yunanistan’ın yanında askeri olarak savaşacağı beklentisinin gerçekçi olmadığını savundu. Varufakis şöyle konuştu:
“Türkiye’nin bizi işgal etmek üzere olduğunu düşünseniz bile, gerçekten İsrail’le kurulan bu stratejik ittifakın bize askeri açıdan yardım edeceğini düşünüyor musunuz? İsrail’in, gerektiğinde Türk Hava Kuvvetleri’ne karşı bizim için tek parmağını bile kıpırdatacağını düşünüyor musunuz? Hiçbir koşulda.”
Varufakis, İsrail devleti ile İsrailli vatandaşlar arasında ayrım yaptığını özellikle vurgularken, Yunanistan’ın İsrail devletiyle stratejik ittifak kurmasını eleştirdi. “Türkiye’nin Yunanistan için bir tehdit olduğunu kabul etseniz bile, İsrail’le kurulan bu stratejik ittifakın bir anlamı yok” diyen Varufakis, Atina’nın güvenlik politikalarının başka ülkelerin askeri desteğine bağlanmaması gerektiğini savundu. BİRLİK GAZETESİ
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