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Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

2023-11-09 15:09:03
Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, Sakarya fabrikasında düzenlediği basın toplantısıyla alternatif yakıtlı otobüs ailesinin yeni araçlarını ve otonom otobüsünü tanıttı. Otobüs ihracatında 60 ülkeye ulaşan, Fransa, Romanya ve İtalya'da iştirak şirketleri bulunan Otokar toplantıda Avrupa’daki büyüme hedeflerini paylaştı. 10 binlerce otobüsü dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcu taşıyan şirket önümüzdeki süreçte istikrarlı büyümesini İskandinav ülkeleri, Almanya ve Letonya pazarında devam ettirmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs sektöründeki iddiasını yeni araçlarla arttırıyor. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, Sakarya’daki fabrikasında düzenlenen basın toplantısında Avrupa’daki büyüme hedeflerini paylaşarak, alternatif yakıtlı otobüs ailesinin yeni araçlarını ve otonom otobüsünü tanıttı.

#2
Foto - Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Türkiye'de yapılmayanı yapma hedefiyle yola çıkan ve Türkiye’nin ilk şehirlerarası otobüsünü üreten Otokar'ın ülkemizin sanayileşme devriminde önemli bir rol aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Cumhuriyetimizin 100. yılında, şirketimizin 60. yılını kutluyoruz. 1963'ten günümüze Türkiye'nin öncü otomotiv şirketi olmayı başardık, büyümemizi sürdürdük. İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladığı İSO 500 listesinde 55 yıldır düzenli olarak yer alan 19 şirketten biri olduk. Ülkemizdeki başarılarımızı dünyanın dört bir yanına yaymak, Türkiye'ye katma değerimizi artırmak için yüzümüzü ihracata döndük, farklı pazarlara açıldık. Ne mutlu ki 60 yılda birçok başarıya imza attık. Bugün, otobüs segmentinde 60 ülkeye ihracat yapan, global bir marka olduk" dedi. Otokar’ın ilk 9 ay sonuçlarını değerlendiren Görgüç şunları söyledi: “Küresel pazarlarda elde ettiğimiz başarılar ve tüm paydaşlarımızın kıymetli katkılarıyla 2022 yılında ciromuzun yüzde 73'ünü ihracattan elde ettik. 2023’ün ilk 9 ayında da ihracattaki başarımızı yeniledik. Yılın ilk 9 ayında önceki yıla kıyasla ihracatımızı ABD Doları bazında yüzde 84 arttırarak 368 milyon USD ihracat rakamına ulaştık. Ciromuzu ise TL bazında 1,5 katına çıkarırken, ABD Doları bazında yüzde 75’lik artış elde ettik. Ticari araç alanında çok başarılı bir performans sergiliyoruz, Avrupa başta olmak üzere araç satışlarından elde ettiğimiz ciromuzun yüzde 71'i ticari araçlardan kaynaklandı." Otokar'ın otobüs alanında hedeflerine 2 temel başlıkta ilerlediğini kaydeden Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, bu alanları küresel pazarlarda büyüme ve alternatif yakıtlı ürün gamını geliştirme olarak sıraladı. Erman, şirketin Türkiye'nin önde gelen otobüs markası olarak 14 yıldır lider konumunu sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ülkemizin en çok tercih edilen araçlarını üretiyoruz. İlk 9 ayda da başarılı bir performans sergiledik ve otobüs satış adetlerimiz şimdiden 2022 yılı toplamını aştı. Pazardaki liderliğimizi sürdürmekte kararlıyız" dedi. Otokar otobüslerinin 60 ülkede hizmette olduğunu vurgulayan Erman, Avrupa’daki büyüme hedeflerinden şöyle bahsetti: “Hedef pazarımız olan Avrupa'daki başarımızı güçlendirmek için stratejik adımlar atmaya devam ettik. Otobüs alanında Avrupa'daki büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize daha yakın olmak için Fransa, Romanya’daki iştirak şirketlerimizin ardından, 101 yıllık tarihiyle İtalya'nın en köklü şirketlerinden biri olan Mauri Bus System'i satın aldık ve “Otokar Italia” şirketimizi kurduk. Avrupa’da emin adımlarla ilerlemeye ve büyümeye devam ediyoruz. Kıta genelindeki başarılı büyümemizi şimdi de İskandinav ülkeleri, Almanya ve Letonya’ya taşımayı hedefliyoruz. Orta vadede amacımız, otobüs alanında Avrupa'nın ilk 5 oyuncusu arasında yer almak.” Otokar’ın yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka olduğunu vurgulayan Erman, Sakarya Arifiye'deki üretim alanlarında yaptıkları yatırımlarla yakın zamanda Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikası olacaklarını söyledi. Türkiye'nin ilk hibrit, ilk elektrikli, ilk akıllı otobüsünü üreten Otokar'ın toplu ulaşım trendlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını önceden tespit edip, buna uygun çözümler geliştirdiklerini belirten Kerem Erman şöyle konuştu: "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında operatörlerin ihtiyaçlarını uygun maliyetli, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile karşılıyoruz. Ciromuzun yüzde 7’sini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Son 10 yıllık Ar-Ge harcamamız 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Küresel iklim değişikliği ve karbon ayak izini azaltma hedefiyle 2012’de ilk elektrikli otobüsümüzü tanıttık. Bugün itibarıyla 6 metreden 19 metreye kadar geniş bir şehir içi elektrikli otobüs ailesine sahibiz. Bugünün satış trendleri, alternatif yakıtlı otobüslere olan talebin arttığını gösteriyor." Son 4 yılda Avrupa'da dizel otobüs satışları azalırken, alternatif yakıtlı otobüslere yönelik talep arttı. CNG otobüs satışları yüzde 49 artarken elektrikli otobüs satışları bu artışın 3 katı oranında büyüdü. Pazarın dinamiklerini önceden öngörerek Otokar’ın 2010’lu yıllardan bu yana yenilikçi teknolojileri uyguladığını vurgulayan Erman, bu yöndeki hedeflerine ilişkin; “Hedefimiz alternatifli yakıtlı otobüs ailemizi genişleterek tüm ürün gamımızı düşük ve sıfır emisyonlu hale getirmek. Doğuştan sıfır emisyonlu otobüslerimiz, küresel iklim değişikliğinin negatifetkilerini en aza indirmek üzere dönüşüm içerisinde olan Avrupa pazarının ihtiyaçlarını şimdiden karşılamaya hazır. Bu değişim, bizi Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer alma hedefimize taşımada kritik olacak. Bugün tanıttığımız elektrikli araç ailemizin yeni üyeleri ile pazardaki iddiamızı arttırıyoruz. Avrupa dışı pazarlarda ise hem dizel hem de alternatif yakıtlı araç satışlarımız devam edecek" dedi.

#3
Foto - Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla yeşil ulaşım çalışmalarını hızlandıran Otokar, hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip ilk otobüsü olan KENT Hidrojen'i tanıttı. Toplantıda araçlar hakkında bilgi veren Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta şunları söyledi: “KENT Hidrojen’i Otokar'ın ürün tasarımı ve teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. KENT Hidrojen, karbon emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım politikalarına büyük bir destek sunacak.” KENT Hidrojen’de, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen bir gaz olan hidrojen, araç tepesinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. Üretilen elektrikle çalışan KENT Hidrojen, sadece su buharı üreterek zararlı emisyonları büyük ölçüde azaltırken, kentlerde hava kalitesini iyileştirmeye önemli bir katkı sağlıyor. Araç aynı zamanda plug-in hibrit teknolojisine de sahip olarak tasarlandı, sürüş esnasında yakıt hücresi kendini şarj edebiliyor; bu da aracın menzilini arttırıyor. 12 metrelik alçak tabanlı araç, yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç hacmiyle ferah bir yolculuk vadediyor. 10 dakikadan kısa sürede dolum yapılabilen KENT Hidrojen, 600 km üzerinde menzil sunuyor. Otokar’ın Avrupa pazarı için geliştirdiği ve Sınıf 1 bir araç olan TERRITO, Avrupa’da kısa mesafe şehirler arası, servis ve okul servisi alanları için tasarlandı. German Design Award 2023 ödülüne sahip olan TERRITO şimdi artık elektrikli. 13 metre uzunluğundaki e-TERRITO, optimum menzili, yüksek performansı, sıfır emisyonu, çok yönlülüğü ve bağımsız ön süspansiyonları ile öne çıkıyor. Erdal Usta, aracın Avrupa pazarındaki ihtiyaçlar için ideal bir çözüm olduğunu vurgulayarak “Araç tabanına yerleşmiş bataryaları ile üstün yol tutuşu sağlayan e-TERRITO, Avrupa’nın sıfır emisyonlu bölgelerine girebilecek ender servis araçlarından biri olacak” dedi.

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Foto - Otomotivde devrim! Elektrikli ve otonom araçlar tanıtıldı! Hedef: Avrupa’nın ilk 5’i arasında yer almak!

Otokar, tanıtıldığı günden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan ikonik mikrobüsü elektrikli e-CENTRO'ya yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız, gece ve gündüz günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor. Belediyeler ve operatörlerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç, farklı iklim ve hava koşullarında hizmet verebiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz taşımacılık hizmeti sunabilen e-CENTRO, geleceğin otonom araçları için ideal bir platform sunuyor.

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