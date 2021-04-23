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Otomotivde çip krizi büyüyor! Devler havlu attı

2021-04-23 04:26:17
Otomotivde çip krizi büyüyor! Devler havlu attı

Küresel otomtiv devlerini etkileyen çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine yol açtı. İşte üretime ara vermek zorunda kalan şirketler.

#1
Foto - Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı. İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, malzemeleri değerlendirmek için Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.

Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı. İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, malzemeleri değerlendirmek için Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.

#2
Foto - Jaguar Land Rover (JLR), salgın sırasında küresel otomobil endüstrisinin karşılaştığı zorlukların en son işareti olarak, bilgisayar çiplerinin yetersizliği nedeniyle İngiltere'deki ana fabrikalarından ikisinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. İngiltere'nin en büyük otomotiv üretim operasyonuna sahip olan şirket, İngiliz yayın organı Guardian'a yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren West Midlands'deki Castle Bromwich ve Merseyside'daki Halewood tesislerinde

Jaguar Land Rover (JLR), salgın sırasında küresel otomobil endüstrisinin karşılaştığı zorlukların en son işareti olarak, bilgisayar çiplerinin yetersizliği nedeniyle İngiltere'deki ana fabrikalarından ikisinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. İngiltere'nin en büyük otomotiv üretim operasyonuna sahip olan şirket, İngiliz yayın organı Guardian'a yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren West Midlands'deki Castle Bromwich ve Merseyside'daki Halewood tesislerinde "sınırlı bir üretim dışı dönem" yaşayacağını doğruladı.

#3
Foto - Subaru, ilk olarak Japonya Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün ise şirket, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Subaru, ilk olarak Japonya Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün ise şirket, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

#4
Foto - Ford, 29 Mart’ta Türkiye’deki üretimine 6 gün ara vereceğini açıklamıştı. Şirket, “Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir” ifadeleriyle kararı duyurmuştu.

Ford, 29 Mart’ta Türkiye’deki üretimine 6 gün ara vereceğini açıklamıştı. Şirket, “Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir” ifadeleriyle kararı duyurmuştu.

#5
Foto - Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti.

#6
Foto - Tofaş da 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağını belirtmişti.

Tofaş da 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağını belirtmişti.

#7
Foto - Japon otomobil devi Suzuki, 5 Nisan’da Japonya’da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurduğunu bildirmişti. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını açıklanmıştı. Alınan kararla Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında üretim durdurulmuş, Sagara'daki Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üreten fabrika da üretimini askıya almıştı.

Japon otomobil devi Suzuki, 5 Nisan’da Japonya’da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurduğunu bildirmişti. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını açıklanmıştı. Alınan kararla Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında üretim durdurulmuş, Sagara'daki Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üreten fabrika da üretimini askıya almıştı.

#8
Foto - Honda, tedarik zinciri sorunları nedeniyle 22 ve 29 Mart tarihleri arasında ABD ve Kanada’daki beş otomobil fabrikasının çoğunda üretimi durduracağını açıklamıştı. Şirket, parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtirken soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirmişti.

Honda, tedarik zinciri sorunları nedeniyle 22 ve 29 Mart tarihleri arasında ABD ve Kanada’daki beş otomobil fabrikasının çoğunda üretimi durduracağını açıklamıştı. Şirket, parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtirken soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirmişti.

#9
Foto - Küresel otomotiv dünyasında yaşanan çip sorunu Türkiye’yi de etkilemiş, Oyak Renault Bursa’daki fabrikasında 15-22 Mart tarihleri arasında üretime zorunlu ara vermişti.

Küresel otomotiv dünyasında yaşanan çip sorunu Türkiye’yi de etkilemiş, Oyak Renault Bursa’daki fabrikasında 15-22 Mart tarihleri arasında üretime zorunlu ara vermişti.

#10
Foto - Fransız otomobil üreticisi Renault, sektörün çip tedariki sağlamada zorlukların zirvesinde olduğunu söylerken kesintinin yaz boyunca devam edebileceği konusunda uyardı.

Fransız otomobil üreticisi Renault, sektörün çip tedariki sağlamada zorlukların zirvesinde olduğunu söylerken kesintinin yaz boyunca devam edebileceği konusunda uyardı.

#11
Foto - Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti.

Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti.

#12
Foto - Japon otomobil üreticisi Toyota, Mart ayının ortalarında Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiğini duyurmuştu. Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti. Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek. 23 Mart’ta ise Toyota üretime verdiği arayı genişleterek küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıklamıştı. Söz konusu tesiste, Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretildiği bildirilmişti.

Japon otomobil üreticisi Toyota, Mart ayının ortalarında Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiğini duyurmuştu. Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti. Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek. 23 Mart’ta ise Toyota üretime verdiği arayı genişleterek küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıklamıştı. Söz konusu tesiste, Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretildiği bildirilmişti.

#13
Foto - ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı. 8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti. Otomobil üreticisinin Tennessee, Spring Hill'deki fabrikası 23 Nisan Cumartesi gününden itibaren kapanacağı bildirilirken ek olarak GM’nin, Michigan, Lansing'de Chevrolet Traverse ve Buick Enclave'i üreten fabrikasının 19 Nisan haftasında kapatılacağı ve Chevrolet Blazer'ın Meksika'daki bir fabrikada üretiminin de iptal edileceğini söyledi.

ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı. 8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti. Otomobil üreticisinin Tennessee, Spring Hill'deki fabrikası 23 Nisan Cumartesi gününden itibaren kapanacağı bildirilirken ek olarak GM’nin, Michigan, Lansing'de Chevrolet Traverse ve Buick Enclave'i üreten fabrikasının 19 Nisan haftasında kapatılacağı ve Chevrolet Blazer'ın Meksika'daki bir fabrikada üretiminin de iptal edileceğini söyledi.

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