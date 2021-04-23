Otomotivde çip krizi büyüyor! Devler havlu attı

Japon otomobil üreticisi Toyota, Mart ayının ortalarında Kuzey Amerika'daki fabrikalarında çip tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle üretimlerine ara verdiğini duyurmuştu. Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin Kentucky, Batı Virginia ve Meksika'daki tesislerinde bir hafta süreyle üretime ara verildiği kaydedilmişti. Verilen bilgiye göre, Toyota'nın ve Lexus'un Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus ES 350, Lexus ES 300h, Tacoma modelleri üretime verilen aradan etkilenecek. 23 Mart’ta ise Toyota üretime verdiği arayı genişleterek küresel çip krizi nedeniyle Çekya'daki tesisinde üretime 14 günlük ara verdiğini açıklamıştı. Söz konusu tesiste, Avrupa pazarına yönelik küçük segmentte otomobiller üretildiği bildirilmişti.