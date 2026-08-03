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Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

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IHA Giriş Tarihi:

Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın sürücü kabinindeki gizli bölmede, narkotik dedektör köpeği Hektör'ün desteğiyle 7 kilogram metamfetamin bulundu.

#1
Foto - Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan şüpheli bir tırda detaylı arama yapıldı.

#2
Foto - Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

Narkotik dedektör köpeği Hektör ile yapılan aramada, sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına özel olarak gizlenmiş bölmede 7 poşet içinde 7 kilo metamfetamin bulundu.

#3
Foto - Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

#4
Foto - Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!

Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. (67) ve F.Ç. (69) hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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