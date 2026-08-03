Hektör'ün burnu kaçırmadı: Tır yatağında uyuşturucu zulası!
Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın sürücü kabinindeki gizli bölmede, narkotik dedektör köpeği Hektör'ün desteğiyle 7 kilogram metamfetamin bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın sürücü kabinindeki gizli bölmede, narkotik dedektör köpeği Hektör'ün desteğiyle 7 kilogram metamfetamin bulundu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan şüpheli bir tırda detaylı arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği Hektör ile yapılan aramada, sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına özel olarak gizlenmiş bölmede 7 poşet içinde 7 kilo metamfetamin bulundu.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. (67) ve F.Ç. (69) hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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