Prof. Dr. ciddi şekilde uyardı... Kalp ve damar sağlığı için ilk adım anne karnında atılıyor

"Sigara, ailemizden aldığımız iyi veya kötü genetik mirasın üstüne en büyük kötülüğü yapıyor. Hasta, 'Hocam ben bir tane sigara içiyorum.' diyor. Bir tane de içse bir paket de içse hemen hemen aynı etkiyi görüyor. Hastalarımıza kontrollerine çok sık gelmelerini, özellikle tansiyonlarına, şekerlerine ve kolesterol değerlerine baktırarak, en az üç ayda bir mutlaka doktor kontrolüne gitmelerini öneriyoruz."