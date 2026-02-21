  • İSTANBUL
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Prof. Dr. ciddi şekilde uyardı... Kalp ve damar sağlığı için ilk adım anne karnında atılıyor

Kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimden çok çarpıcı tespitler geldi.

Prof. Dr. Ali Ümit Yener, kalp ve damar sağlığının anne karnında başladığını vurgulayarak, rutin kontrollerin hayat kurtardığını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, kalp ve damar sağlığının anne karnında başlayıp, ölüme kadar devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

Kalp sağlığını bazı faktörlerin etkilediğini belirten Yener, "Yaş, cinsiyet, en önemlisi genetik faktörlerdir. Annemizden, anneannemizden, dedemizden aldığımız gen faktörünü değiştiremiyoruz. Genetik faktörün üzerine vücudumuza çeşitli kötülükler yapıyoruz. Mesela sigara, alkol, diyabet, tansiyon ve kolesterole dikkat etmeyerek, kalp hastalıkları riskini daha da hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Yener Kalp krizlerinden korunmak için önerilerde bulundu. Kalp krizlerine neden olan en önemli faktörlerden birinin sigara içmek olduğunu dile getiren Yener, çağın vebası olarak tanımladığı sigaranın mutlaka bırakılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara, ailemizden aldığımız iyi veya kötü genetik mirasın üstüne en büyük kötülüğü yapıyor. Hasta, 'Hocam ben bir tane sigara içiyorum.' diyor. Bir tane de içse bir paket de içse hemen hemen aynı etkiyi görüyor. Hastalarımıza kontrollerine çok sık gelmelerini, özellikle tansiyonlarına, şekerlerine ve kolesterol değerlerine baktırarak, en az üç ayda bir mutlaka doktor kontrolüne gitmelerini öneriyoruz."

Kalp krizinde en önemli belirtinin ciddi şekilde göğüs ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Yener, özellikle iman tahtası bölgesinde, avuç içi kadar baskı şeklindeki ağrı yarım saat, 40 dakika sürerse hastaların muhakkak acil servislere başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Koroner arter için ilaç, anjiyo veya ameliyatlarla tedavi edebildiklerini anlatan Yener, "Ameliyat tedavisi geniş yelpazede değerlendiriliyor. Çeşitli semptomlar olduktan sonra koroner anjiyodan sonra çeşitli bypass tekniklerimiz var. Yeni bypass tekniklerimizi yaklaşık üç dört santimlik kesilerden girerek, bazen kalbi durdurarak, bazen kalbi durdurmadan bypasslarını yapıyoruz." diye konuştu.

