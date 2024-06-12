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Aktüel
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Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

2024-06-12 09:15:12
Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

Düzce’de otomobilin motor kısmına giren yılan teker sökülerek çıkarıldı.

#1
Foto - Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Gümüş’e ait aracın motor kısmında çalışma yapılmak istendiği esnada aracın içerisinde yılan olduğu fark edildi.

#2
Foto - Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

Hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verildi. Araç içerisine oksijen basılmasına rağmen yılan bir türlü çıkmayınca, aracın ön tekeri yerinden söküldü.

#3
Foto - Otomobilin motoruna giren yılan teker sökülerek çıkarıldı

Sökülen tekerin olduğu bölümden yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 metrelik yılan araç içerisinden çıkarıldı.

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