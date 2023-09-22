Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Ukrayna ile girdiği savaşta ağır yaralar alan ve Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik alanda kısıtlanan Rusya Devleti, ülkesinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, iç piyasadaki akaryakıt fiyatını dengelemek için dış ihracatını kısıtladı. Rusya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak" ifadesi kullanıldı. Rusya hükümeti tarafından alınan kararın birçok ülkeyi derinden etkilenmesi beklenirken Türkiye'de bu karardan oldukça zararlı bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Birçok ülkede akaryakıt fiyatlarının artması bekleniyor. Otomobil sahipleri artan akaryakıt fiyatlarından şikayetçiyken son zamanda gelecek zamlarla birlikte durumun biraz daha zorlaşması bekleniyor.