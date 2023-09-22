  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pişmiş tavuğun başına gelmeyecek şey, AK Partili başkanın başına geldi! Yok böyle bir olay

İsmail Kartal artık yeter dedi ve... Resmen harekete geçildi, revizyonun dibine vurulacak...

İskoçların gözü, Türkiye'deki o yıldıza çevrildi! Kaşımaya başladılar...

Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Türkiye'de yüzlerce şubesi var! Ünlü marka limonata diye bakın bizlere ne içirmiş

Dünyanın gözü, Türkiye'deki o kente çevrildi! Büyük sır burada çözülecek! 1929'dan sonra ilk kez oluyor

Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Haluk Özdil'in "20 Eylül'de yerden fışkıracak" dediği şey ortaya çıktı! Bu müjdeyle Türkiye sallanacak, dünya şok geçirecek

Kiralar bile bu fiyata değil! TOKİ, bedava gibi bir rakama ev sahibi yapacak! Tüm Türkiye’ye açıklandı! İşte müthiş kampanya

Karabük'te kan emiciler paketlendi
Gündem
5
Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

2023-09-22 14:14:12
Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Yıl başından bu yana sürekli olarak zamlanan benzin, LPG ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Sürücüler gelen zamlar sonrası 'Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?' sorularını araştırırken bir zam haberi daha geldi. Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Akaryakıta dev gibi zam geliyor. Rus hükümetinin aldığı karar sonrası benzin ve motorin fiyatları uçacak!

#1
Foto - Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları benzin ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Gelen peş peşe zamlar sonrası 40 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatları sürücüler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Araç sahipleri 'Benzin ve motorin fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı?' sorusunu araştırırken gelen son dakika haberi herkesi korkuttu. Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Akaryakıta dev gibi zam. Rus hükümetinin aldığı karar sonrası petrol fiyatları uçmaya başladı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında görülmemiş zam. İşte 22 Eylül 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

#2
Foto - Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Ukrayna ile girdiği savaşta ağır yaralar alan ve Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik alanda kısıtlanan Rusya Devleti, ülkesinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, iç piyasadaki akaryakıt fiyatını dengelemek için dış ihracatını kısıtladı. Rusya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak" ifadesi kullanıldı. Rusya hükümeti tarafından alınan kararın birçok ülkeyi derinden etkilenmesi beklenirken Türkiye'de bu karardan oldukça zararlı bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Birçok ülkede akaryakıt fiyatlarının artması bekleniyor. Otomobil sahipleri artan akaryakıt fiyatlarından şikayetçiyken son zamanda gelecek zamlarla birlikte durumun biraz daha zorlaşması bekleniyor.

#3
Foto - Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.55 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17.35TL İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.60 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.38 TL ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.19 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.67 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.45 TL

#4
Foto - Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.29 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.84 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.55 TL

Böylesini zor görürsünüz! Kurulan kaçak elektrik sistemi şaşkına uğrattı
Yerel

Böylesini zor görürsünüz! Kurulan kaçak elektrik sistemi şaşkına uğrattı

Şanlıurfa’da toprağa gömülü kaçak trafo bulundu. Kaçak trafo günlük 10 bin TL tutarında elektrik tüketiyor.
Teslim olan teröristten ABD itirafı
Gündem

Teslim olan teröristten ABD itirafı

Teslim olan terörist, KYB ile kirli ittifak kuran terör örgütü PKK/YPG'nin Süleymaniye'deki yapılanmasıyla ile ilgili önemli bilgiler verdi...
O gemi İstanbul'da
Gündem

O gemi İstanbul'da

Ukrayna tahılını taşıyan ve “insani koridor” üzerinden Karadeniz’e ulaşan ‘Resilient Africa’ isimli yük gemisi, Sarıyer Kumköy’de işlemleri ..
Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası
Sosyal Medya

Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası

Rahmi Koç'un Beşiktaş'a verdiği desteği bahane eden bazı taraftarlar, "Stadın ismi Rahmi Koç olsun" demeye başladı. Bir takım taraftarlar da..
Abdulkadir Selvi'den bomba
Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba "Erdoğan" iddiası! Ekim ayında...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinin ardından kaleme aldığı yazısında, ABD ile ba..
Maalesef olmayacak şey oldu! 'Akaryakıt fiyatlarına dev zam' haberi her an verilebilir

Maalesef olmayacak şey oldu! 'Akaryakıt fiyatlarına dev zam' haberi her an verilebilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23