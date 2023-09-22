2023-09-22 14:14:12 Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak
Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Yıl başından bu yana sürekli olarak zamlanan benzin, LPG ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Sürücüler gelen zamlar sonrası 'Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?' sorularını araştırırken bir zam haberi daha geldi. Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Akaryakıta dev gibi zam geliyor. Rus hükümetinin aldığı karar sonrası benzin ve motorin fiyatları uçacak!