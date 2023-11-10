2023-11-10 12:00:46 Otomobili olanlar dikkat! O paçayı kurtardı siz yakalanmayın!
Adana’da bir kişi otomobilini satarken ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yeni evli çift ise bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldı. Olay, 1 Kasım Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Mustafa Can Çakmak (25), 31 Ekim Salı günü 01 AFR 065 plakalı otomobilini satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra Hatay’dan isminin Halil olduğunu söyleyen birisi aradı ve aracı arkadaşının istediğini yarın Adana’ya gelip alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Çakmak ve telefondaki şahıs araç için 500 bin liraya anlaştı.