Otomobili olanlar dikkat! O paçayı kurtardı siz yakalanmayın!

“Satışı verseydim ben mağdur olacaktım” İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mustafa Can Çakmak, ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, “Ben dolandırılmaktan son anda kurtuldum. İşin gerçeğini öğrenince o gelen şahıslara ‘Bu Halil benim akrabam falan değil, bize ilan üzerinden ulaştı’ dedim. Ben onu deyince gelen kişilerde arabayı ilandan bulduklarını, söyledi. Ben satışı vermedim tabi. Eğer satışı verseydim dolandırılan taraf ben olacaktım. Hangi aracı alacaklarsa ruhsat sahibiyle görüşmeden, parayı hesaplarına almadan insanlar satış vermesinler” dedi. “Beni teyzesinin oğlu olarak tanıtmış” Yeni evli çiftin altınlarını bozdurduğunu belirten Çakmak, “Bu insanlarda dolandırıldı. Adana’ya geldiler, benim aracımın değeri 500 bin lira ama onlar da 350 bin liraya alacaklarını sanmışlar. Altın bozdurup parayı Halil’in hesabına attılar. Bende onları arkadaş sandığım için herhangi bir şey demedim. Ancak sonradan öğrendim ki Halil denilen şahıs bu insanlara da beni teyzesinin oğlu olarak tanıtmış. Herkes buna çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı Ali Göksu ise herhangi bir açıklama yapmadı.