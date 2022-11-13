Otomobil markaları hangi ülkeye ait Hiç merak etmediniz mi?

Araba Markalarının Ülkeleri Hayatımızın vazgeçilmesi olan arabaları acaba hangi ülkeler üretmektedir? Her gün etrafımızda akıp giden trafikte onlarca araba-otomobil markası görürüz. Ama bunların hepsi farklı farklı ülkelere aittir. Sanayi gelişimini tamamlayan, dünyanın önemli bütün büyük devletlerinin kendilerine ait mutlaka böyle bir firması var. İşte her gün gördüğümüz, kullandığımız araba firmalarının, dünyanın en önemli markalarının ait olduğu ülkeler...