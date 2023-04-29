Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

Birçok kişi otomobilin göstergesindeki üçgen işaretini görmüştür. Hani şu benzin pompası simgesinin yanında olan. Ancak anlamını bilen çok az kişi var. Hemen benzin pompasının yanında görülen üçgenler farklı arabalarda farklı yönlere bakabilir. Kiminde solu kiminde ise sağı işaret eder. Hatta kimi arabalarda sadece üçgen işaretini de görebilirsiniz. Peki bu üçgen işareti neyi ifade ediyor. Gösterdiği yönün ne gibi bir anlamı var?