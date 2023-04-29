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Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

2023-04-29 14:53:02
Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

Birçok kişi otomobilin göstergesindeki üçgen işaretini görmüştür. Hani şu benzin pompası simgesinin yanında olan. Ancak anlamını bilen çok az kişi var. Hemen benzin pompasının yanında görülen üçgenler farklı arabalarda farklı yönlere bakabilir. Kiminde solu kiminde ise sağı işaret eder. Hatta kimi arabalarda sadece üçgen işaretini de görebilirsiniz. Peki bu üçgen işareti neyi ifade ediyor. Gösterdiği yönün ne gibi bir anlamı var?

#1
Foto - Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

Otomobil göstergelerinde standart bir sembol olan benzin pompası sembolü yanında çoğu araçta küçük bir üçgen işareti bulunur. Bu işaret, sürücülere yakıt deposu kapağının hangi tarafta olduğunu göstermek için tasarlanmıştır. Özellikle kiralık bir araç veya yeni bir araç kullanıyorsanız ve hangi taraftan yanaşmanız gerektiğini merak ediyorsanız, bu üçgen ok işaretine bakarak doğru yöne yanaşabilirsiniz.

#2
Foto - Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

Bu üçgen işareti genellikle Avrupa'da satılan arabalarda yakıt deposu kapağı sağ tarafta, soldan akan trafik için üretilen arabalarda ise sol taraftadır. Ancak bazı istisnai durumlar vardır. Örneğin, ABD markaları Chrysler, Dodge ve Jeep ile bazı Mercedes A ve B sınıfı araçların yakıt deposu kapağı sürücü tarafına takılmıştır.

#3
Foto - Otomobil göstergelerinde 'gizemli' üçgen işareti! Ne anlama geldiğini çok az kişi biliyor

Yakıt deposu kapağının sağ veya sol tarafta olması, sürücülerin acil bir durumda depoyu yedek bir bidonla doldurabilecekleri anlamına gelir.

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