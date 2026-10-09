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Otomotiv
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Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

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Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Otomobil devi Hyundai'nin İzmir fabrikasında ürettiği IONIQ 3, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni modelin fiyatı ve özellikleri...

#1
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

İzmit’te üretilen model, markanın elektrikli ürün ailesine kompakt bir hatchback olarak katılıyor. İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

#2
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Hyundai'dan yapılan açıklamaya göre, IONIQ 3, yalnızca 30 dakikada1 ’dan ?’e şarj olabiliyor.

#3
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Üstelik 482 km’ye kadar2 sınıfının lideri sürüş menzili sayesinde şarj için sık sık durmanıza da gerek kalmıyor.

#4
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Güç ve menzil seçiminizi yapın 343 km’ye kadar menzil sunan 42,2 kWh batarya veya 482 km’ye kadar sınıfının lideri menzil sunan 61 kWh batarya seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.

#5
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

İki batarya seçeneğinde güç ve menzil farklılaşıyor. Select versiyonundaki 42,2 kWh kapasiteli LFP bataryaya, 107,8 kW yani yaklaşık 146 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor.

#6
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Bu seçenek 343 kilometre birleşik menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 8,7 saniyede tamamlıyor.

#7
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Trend, Prime ve N-Line EVO’da ise 61 kWh kapasiteli NMC batarya ile 99,5 kW, yaklaşık 135 beygir gücündeki motor kullanılıyor.

#8
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Her iki motor seçeneği de 250 Nm tork üretiyor ve gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

#9
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Büyük bataryalı Trend ve Prime’ın 0-100 km/s hızlanması 9,5 saniye, N-Line EVO’nun ise 9,6 saniye.

#10
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Ailenin en yüksek birleşik menzilini 482 kilometreyle Trend sunuyor. Aynı bataryayı kullanan Prime’da bu değer 476 kilometreye, sportif tasarım ayrıntılarıyla farklılaşan N-Line EVO’da ise 435 kilometreye geriliyor.

#11
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

YÜZDE 10’DAN 80’E ŞARJ 30 DAKİKA IONIQ 3, 400 voltluk elektrik mimarisine sahip. Hyundai’nin açıkladığı değerlere göre uygun DC istasyonunda ve optimum koşullarda küçük bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e dolması yaklaşık 29 dakika sürüyor

#12
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Büyük bataryalı versiyonlarda bu süre yaklaşık 30 dakika.

#13
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Model ailesinde 11 kW AC şarjın yanında 22 kW’a kadar AC şarj seçeneği de bulunuyor.

#14
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

TÜRKİYE FİYATLARI DA AÇIKLANDI

#15
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Donanım: Select 42,2 kWh LFP 343 km 1.799.000 TL

#16
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Donanım: Trend 61 kWh NMC 482 km 2.099.000 TL

#17
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Donanım: Prime 61 kWh NMC 476 km 2.249.000 TL

#18
Foto - Otomobil devinin yerli üretimi satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Donanım: N-Line EVO 61 kWh NMC 435 km 3.220.000 TL/ kaynak: haber7

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