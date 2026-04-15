KAP'a bildirildi! Koç Grubu 234 milyon dolara satın aldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koç Grubu'nun önde gelen şirketlerinden birisi olan AYGAZ dev bir satın almaya imza attı. Gelişme KAP'a bildirildi.

Aygaz A.Ş., LPG ticareti ve taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım kararı aldı. Şirket, VLGC (Very Large Gas Carrier) sınıfında çift yakıt sistemine sahip iki LPG gemisinin inşası için HD Hyundai Samho Co., Ltd. ile gemi inşa sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre gemi başına azami bedel modifikasyonlar dahil 117 milyon dolar olarak belirlenirken, toplam yatırım tutarı yaklaşık 234 milyon dolara ulaşacak. Ödemeler taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Aygaz A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:" Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, ana faaliyet konumuz olan LPG ticareti ve taşımacılığı alanında tedarik zincirimize ilave katma değer yaratılması amacıyla; VLGC (Very Large Gas Carrier) boyutunda çift yakıt sistemli iki LPG gemisi satın alınması için Hd Hyundai Samho Co., Ltd. ile gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz veya Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak 0 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı tarafından satın alınması öngörülen gemiler için üretim sürecinde gündeme gelebilecek modifikasyonlar için ayrılan tutar dâhil gemi başına azami 117.000.000 ABD doları tutarındaki alım bedelleri (ilk gemi için çoğunluğu 2028 yılının dördüncü çeyreğinde, ikinci gemi için ise çoğunluğu 2029 yılının ikinci çeyreğinde öngörülen teslimatlar öncesinde gerçekleştirilmek üzere) taksitler halinde ödenecektir.

Gemi alımlarına yönelik 12 Mart 2026 tarihinde üretici firma ile imzalanan niyet mektubunun kamuya açıklanması, süreçte bağlayıcı bir karar bulunmadığı da dikkate alınarak müzakere sürecinde şirketimiz menfaatlerinin korunması amacıyla ertelenmiş olup, taraflarca mutabakata varılması ile birlikte erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasını takiben bu özel durum açıklaması yapılmaktadır." DENİZ HABER AJANSI

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız
Gündem

Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenecek PAB Genel Kurulu öncesi yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin kriz dönemlerinde bar..
Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!
Gündem

Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon ve ABD ablukası bölgeyi barut fıçısına çevirirken, Katar'dan sağduyu çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı ..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
