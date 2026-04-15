Kadın - Aile
Bakın ne yapıyormuş... Doğal diye mutfaktan eksik etmiyoruz ama kalbi durduruyor
Selma Savcı

Bakın ne yapıyormuş... Doğal diye mutfaktan eksik etmiyoruz ama kalbi durduruyor

Doğal diye mutfaktan eksik etmiyoruz ama kalbi durduruyor ve bir takım hastalıkların habercisi oluyor bu içecekler...

#1
Son yılların en çok tartışılan sorularından biri de; “Doğal olan her şey her zaman sağlıklı mı?” Mutfaklarımızın baş köşesinde duran, yemeklere lezzet, salatalara şifa niyetine eklediğimiz bazı besinler, yanlış kullanımda sessiz birer damar düşmanına dönüşebiliyor. Uzmanlar uyarıyor:

#2
Fayda beklerken kalbinizi durdurmayın! Peki, hangi ürünler damarları tıkıyor?

#3
Sağlıklı diye ya da doğru bilinen yanlış yöntemlerle tükettiğimiz birçok besin veya ürün kalbe zarar veriyor.

#4
Örneğin, doğal diyerek sızma zeytinyağını veya tereyağını her yemekte kullanıyoruz. Ancak bu yağların bir "yanma noktası" var.

#5
Hata: Sızma zeytinyağını çok yüksek ateşte kızartma yapmak için kullanmak.

#6
Sonuç: Yağ yandığında içindeki faydalı bileşenler kaybolur ve yerini damar sertliğine (ateroskleroz) yol açan kanserojen maddelere ve trans yağlara bırakır. Doğal yağ, bir anda damar tıkayan bir zehre dönüşebilir.

#7
Meyan kökü veya bazı form çayları... Doğal oldukları için sınırsız tüketilebileceğini sanıyoruz.

#8
Gerçek: Özellikle meyan kökünün aşırı tüketimi, vücutta potasyum kaybına ve sodyum tutulumuna neden olur. Bu durum, tansiyonu aniden fırlatarak kalp ritmini bozabilir ve kalbi durma noktasına getirebilir.

#9
KAYA TUZU GÜZELLEMESİ VE GİZLİ SODYUM "Rafine tuz kötü, kaya tuzu sınırsız serbest" algısı en büyük mutfak hatalarından biri. Risk: Kaya tuzu da olsa sonuçta sodyumdur. "Doğal" etiketiyle kontrolsüzce yemeklere eklenen tuz, damar duvarlarını kalınlaştırır ve yüksek tansiyonun bir numaralı tetikçisi olur. Kalp yetmezliğine giden yol, bu "doğal" tuzlardan geçebilir.

#10
BAYATLAYAN "DOĞAL" KURUYEMİŞLER: AFLATOKSİN RİSKİ Ceviz, fındık, fıstık... Kalp dostu olarak biliyoruz, ancak: Dikkat: Uygun koşullarda saklanmayan, nemlenen ve hafif küflenen kuruyemişlerde oluşan aflatoksin, sadece karaciğeri vurmakla kalmaz; damar yapısında kronik inflamasyona (iltihaplanmaya) neden olarak kalp krizini tetikleyebilir.

#11
KALBİ KORUMAK İÇİN ALTIN KURAL Beslenmede "doğal" kelimesi, "sınırsız" anlamına gelmez. Bir besini doğal haliyle tüketmek kadar, onu doğru ısıda pişirmek ve porsiyon kontrolü yapmak da hayati önem taşır.

#12
Mutfağınızdaki şifa, yanlış bir hamleyle en büyük riskiniz olmasın.

