TFF’den yeni yabancı kuralı açıklaması! Transferleri doğrudan etkieyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu için 10+4 olarak açıkladığı yabancı kuralında değişime gitti. TFF, aldığı yeni kararı kulüplere iletti.
TFF, YENİ YABANCI KURALINI KULÜPLERE BİLDİRDİ: TRANSFERLERİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu için 10+4 olarak açıkladığı yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti. TFF bu kararını kulüplere de bildirdi. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI Trendyol Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala devler arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızışmaya başladı. 29.haftada Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, 68 puanla liderliğini devam ettiriyor. Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe 66, konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ise 64 puanla takibini devam ettiriyor.
TFF'DEN YENİ YABANCI OYUNCU SAYISI KARARI Hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralıyla ilgili bir karar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonun yabancı kuralı hakkında kulüplere bilgilendirmede bulundu.
KURAL NASILDI? Bu sezon 2'si 2003 ve üstü doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu A takım listesine yazılabiliyordu.
10+4 OLACAKTI Süper Lig'de gelecek sezon ise bu 12+2 olan kural, 10+4 olarak (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) güncellenecekti. Sabah'ın haberine göre Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebi sonrası bu sezonki 12+2'nin, gelecek sezon da devam edeceği öğrenildi.
TAKIMLARA BİLDİRİLDİ Türkiye Futbol Federasyonu'nun, söz konusu kararı Süper Lig'de mücadele eden kulüplere ilettiği aktarıldı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihlerini duyurmuştu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde heyecan 14-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
