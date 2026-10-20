Otomobil devi yaptı yapacağını! Tam 791 bin lira inidirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu, öncelikle fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu noktada; Fiat, Renault, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor, duyurulan güncel kampanyaları inceliyor ve bütçesine en uygun otomobili tercih etmeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, 791.000 TL indirimle Corolla Sedan satışının başladığı görüldü. Bu durum Toyota yapacağını yaptı dedirtebiliyor. Zira sıfır araç satın almayı düşünenler tekrardan fiyat-performans araştırmasına yönelebiliyor.