Otomobil devi yaptı yapacağını! Tam 791 bin lira inidirim!
Türkiye'nin en gözde otomobil markalarından olan Toyota, 791.000 TL indirimle Corolla Sedan araç satışının resmen başladığını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en gözde otomobil markalarından olan Toyota, 791.000 TL indirimle Corolla Sedan araç satışının resmen başladığını duyurdu.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu, öncelikle fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu noktada; Fiat, Renault, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor, duyurulan güncel kampanyaları inceliyor ve bütçesine en uygun otomobili tercih etmeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, 791.000 TL indirimle Corolla Sedan satışının başladığı görüldü. Bu durum Toyota yapacağını yaptı dedirtebiliyor. Zira sıfır araç satın almayı düşünenler tekrardan fiyat-performans araştırmasına yönelebiliyor.
791.000 TL İNDİRİMLE COROLLA SEDAN Toyota otomotiv markasının 20 Ekim 2026 tarihli kampanyaları incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Corolla Sedan otomobildeki en yüksek indirim. Bunun yanı sıra en düşük indirim 580.500 TL ile 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon Toyota Corolla Sedan otomobilde bulunuyor. Corolla Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 20 Ekim 2026 tarihli Toyota Corolla Sedan araç fiyat listesi yer alıyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
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