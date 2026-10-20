Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu sene borçlanma yapan kazançlı çıkar

Cevap: Bazı olgular insanın çalışma hayatının dışında kalmasına yol açar. Böylece bu dönemler için sigortalılık hizmetleri oluşmaz. Bu olgu geneli itibariyle erkekler için askerlik hizmeti kadınlar için doğum ve gençler için de kısmi süreli iş sözleşmesiyle ayda 30 günden eksik çalışma yapılmasıdır. Sigortalı olduktan sonra doğum yapmış kadınlar, doğum tarihinden itibaren iki yıllık sürede primi yatmamış veya eksik yatmış olan süreler için üç doğuma kadar borçlanma yapabiliyor. Askerlik yapanlar, askerlik dönemlerini borçlanabiliyor. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle ayda 30 günden az çalışan yani SGK Gün dökümünde eksik gün kodu 6-Kısmi istihdam olanlar, ay içindeki 30 günden eksik süreleri borçlanma yoluyla 30 güne tamamlayabiliyor. Doğum borçlanma primi oranı yüzde 32’dir. Askerlik borçlanma primi oranı yüzde 45’tir. Kısmi süreli borçlanma primi oranı ise kısmi süreli çalışılan dönemde GSS primi ödenmişse yüzde 39 ve GSS primi ödenmemiş ise yüzde 45’dir. Borçlanma matrahı asgari ücret ile bunun dokuz katı üzerinden sigortalı tarafından seçilebiliyor. 2026 yılı içinde asgari ücret seçilerek borçlanma yapılması halinde günlük borçlanma tutarı; doğum borçlanması için 352,32 TL, askerlik borçlanması için 495,45 TL ve kısmi süreli çalışılan dönemde GSS primi ödenmiş kısmi süreli çalışma borçlanması için 429,39 TL tutarında olacaktır. Askerlik borçlanması başvurusu bu sene yapılmayıp seneye yapılırsa bu tutarlar asgari ücrete yapılan artış nispetinde artacaktır. Bu nedenle bu sene borçlanma başvurusu yapan ve bir aylık yasal sürede ödemeyi gerçekleştirenler kazançlı çıkar. Bazen aylığın daha yüksek bağlanması adına yüksekten borçlanma yapmak isteyenler de oluyor. Öncelikle hatırlatalım ki; yüksekten borçlanmak her hal ve şartta yüksek aylık bağlanacağı anlamına gelmez. Bu sigortalının borçlandığı dönemle ve tüm prim ödeme süresi ile prim matrahı ile ilişkili bir olgudur. Bu nedenle ezbere yüksek borçlanma seçmemek, yüksekten borçlanmanın emekli maaşına etkisini irdelemek gerekir. Yanı sıra eğer borçlanma yüksekten yapılacak ise ödeme döneminin de asgari ücrete artış yapılmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir. Zira borçlanma için seçilen prim matrahı, ödeme tarihindeki asgari ücrete oranı üzerinden belirlenir. Örneğin; bu sene üç asgari ücret üzerinden borçlanma yapılması halinde ödeme de bu sene yapılırsa borçlanma matrahı üç asgari ücrete göre olur. Ödeme 2027 yılında yapılırsa bu kez asgari ücret yüzde 25 artsa borçlanma matrahı 2,4 kat asgari ücret üzerinden olacaktır.