F-35'i görünmez yapan Türk mühendisi Ergün Kırlıkovalı Türkiye'ye müjdeyi verdi

Kırlıkovalı, Kaan'ı ileride tüm Türkiye'yi gururlandıracağını ifade ederek şunları söyledi: KAAN'ın kabiliyetleri hakikaten çok etkileyici ve bence bu proje olgunluğa eriştiği zaman, yani kendi motorlarımızı koyduğumuz zaman altıncı nesil olarak hepsiyle gurur duyabiliriz.