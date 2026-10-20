F-35'i görünmez yapan Türk mühendisi Ergün Kırlıkovalı Türkiye'ye müjdeyi verdi
F-35'i görünmez yapan Türk mühendisi Ergün Kırlıkovalı, Türkiye'yi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kırlıkovalı, MMU Kaan'la ilgili büyük müjdeyi verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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F-35'i görünmez yapan Türk mühendisi Ergün Kırlıkovalı, Türkiye'yi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kırlıkovalı, MMU Kaan'la ilgili büyük müjdeyi verdi.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Haliç yerleşkesinde bir kulüp etkinliğini katılan Ergün Kırlıkovalı Haber7'ye konuştu. Kırlıkovalı'nı Kaan'ın 6. nesil bir uçak olacağını söyledi.
Milli Muharip Uçak Kaan'ın yerli motorla bambaşka bir seviyeye geleceğini aktaran Ergün Kırlıkovalı, "Şimdi KAAN uçağımız çok gelişmiş kabiliyetlere sahip olarak yetiştiriliyor. F-35, 5. nesil. Halbuki KAAN bir iki dokunuşla altıncı nesile doğru gidiyor.İlk aylarda, ilk yıllarda diyelim General Electric motorları kullanılacağı için bazı arkadaşlar 4.5 nesil olarak gösteriyorlar.
Onu tartışmayacağım, olabilir ama TEİ'den gelen yeni motorlarla bu altıncı nesile doğru gidiyor, yol alıyor. KAAN'ı yapan mühendis arkadaşlarının çoğunu tanıyorum. KAAN'ı yapan mühendis arkadaşları müthiş arkadaşlar, çok iyi gelişmiş" dedi.
Kırlıkovalı, Kaan'ı ileride tüm Türkiye'yi gururlandıracağını ifade ederek şunları söyledi: KAAN'ın kabiliyetleri hakikaten çok etkileyici ve bence bu proje olgunluğa eriştiği zaman, yani kendi motorlarımızı koyduğumuz zaman altıncı nesil olarak hepsiyle gurur duyabiliriz.
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